Суд поддержал оправдательный вердикт присяжных Устарханову

09 декабря 2021, 19:10

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Верховный суд Дагестана признал право на реабилитацию за оправданным коллегией присяжных Стамбулом Устархановым, который обвинялся в убийстве охранника махачкалинского ресторана "Викинг". Обвинение отказалось признать действия Устарханова самообороной и заявило, что подаст апелляцию.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 апреля 2018 года после конфликта в махачкалинском ресторане "Викинг" один из его охранников скончался в больнице. Еще один раненый охранник выжил. Участника конфликта, задержанного спустя четыре дня после инцидента, обвинили в убийстве, однако коллегия присяжных дважды - 25 февраля и при пересмотре дела 29 ноября - оправдала его.

По версии следствия, обвиняемый и его брат ввязались в потасовку, возникшую между посетителями "Викинга" с сотрудниками службы безопасности ресторана. Увидев, что один из охранников стреляет в его брата, подсудимый несколько раз выстрелил в сотрудника. Следствие утверждает, что одного из охранников он ранил в ногу, а 40-летнего местного жителя убил, выстрелив ему в живот.

Сегодня в Верховном суде Дагестана состоялось судебное заседание по обсуждению последствий вердикта присяжных. Присутствовавшие в зале журналисты ходатайствовали о ведении фото- и видеосъемки. За удовлетворение этого ходатайства выступила только представитель гособвинения, а представитель потерпевшего, оправданный и его адвокат высказались против. В итоге суд согласился с ходатайством, но оговорил ограничение на съемку представителей защиты и потерпевшего.

Суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор за отсутствием состава преступления в действиях Стамбула Устарханова. Мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена. Суд признал за ним право на реабилитацию, а поданный потерпевшей стороной гражданский иск о взыскании морального вреда в размере двух миллионов рублей оставил без удовлетворения.

Адвокат Устарханова Эльдар Магомедов уверен, что оправдательный вердикт законный и обоснованный. "Это была чистейшая самооборона. Мой подзащитный произвел выстрелы, защищая своего брата. У покойного было оружие, которое он направил на них, манипулировал с ним. Мой подзащитный полагал, что он произведет выстрелы. Он не хотел никого убивать, целился в ноги", - отметил защитник. Пуля попала в живот погибшему охраннику из-за того, что тот во время выстрела присел, пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Обвинение настаивает, что действия Устарханова надо квалифицировать как убийство, совершенное из хулиганских побуждений. На приговор будет подана апелляция, заявила корреспонденту "Кавказского узла" государственный обвинитель. "Мы считаем, что есть основания отменить его, так как в вопросном листе имеются противоречия. Ответы коллегии присяжных на вопросы в нем противоречат друг другу. Присяжные признали, что подсудимый был там, стреляя, убил охранника, но посчитали, что он невиновен", - отметила она.

В ходе предварительного следствия версия о самообороне рассматривалась, но не нашла подтверждения, отметила представитель гособвинения. "Со стороны защиты были ходатайства, они были рассмотрены. Есть понятие «адекватность применения огнестрельного оружия». На момент выстрелов брат Устарханова пострадал, у него были ссадины, но, как установила экспертиза, на тот момент не был причинен и легкий вред здоровью. Это уже через полгода появилась другая медицинская справка, но к тому времени брат оправданного уже вышел из больницы", - отметил она.

Представитель потерпевшего отказался давать комментарии "Кавказскому узлу".

Первый оправдательный приговор, вынесенный 2 марта, был обжалован прокуратурой и адвокатом одного из потерпевших. Сторона обвинения усмотрела в деле нарушения уголовно-процессуального закона, которые "повлияли на законность и обоснованность приговора", говорится в определении, опубликованном на сайте Третьего апелляционного суда. В апелляционном представлении гособвинитель отметил, что "присяжными заседателями постановлен неясный и противоречивый вердикт, на что председательствующий не обратил внимание". Присяжные, отвечая на вопросы относительно одних и тех же событий, дали взаимоисключающие ответы, посчитали авторы апелляции. Апелляционная инстанция подтвердила существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом при первом рассмотрении дела, в связи с чем дело и было направлено на новое рассмотрение.