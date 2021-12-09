Полицейский из Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве

09 декабря 2021, 16:37

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Сотрудник отдела полиции Лескенского района Кабардино-Балкарии был задержан при получении 600 тысяч рублей от подозреваемого по уголовному делу, сообщили следователи. Полицейский отстранен от работы.

По версии следствия, следователь отдела внутренних дел по Лескенскому району проводил предварительное расследование по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков. 3 декабря он потребовал у подследственного 680 000 рублей за "смягчение приговора суда". 49 000 рублей мужчина сразу перевел на банковскую карту знакомой следователя, которая впоследствии перевела эти деньги следователю, проинформировало сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

6 декабря в салоне автомобиля подозреваемый по делу о наркотиках передал следователю еще 600 000 рублей, после чего следователь был задержан сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарии и главного управления собственной безопасности МВД России, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователь отстранен от работы, МВД Кабардино-Балкарии назначило служебную проверку . "По результатам проверки будет решен вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел сотрудника и о привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в управлениеи МВД по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что трое участковых уполномоченных полиции заподозрены в вымогательстве и получении взятки. По версии следователей, сотрудники полиции вымогали деньги у молодого человека, задержанного при употреблении конопли. 22 октября дело было направлено в суд.