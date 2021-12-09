Здание администрации Кировского района Махачкалы. Фото пресс-службы администрации

09 декабря 2021, 13:05

Источники сообщили об обысках в районной администрации Махачкалы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики пришли в администрацию Кировского района Махачкалы для выемки документов, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня в администрации Кировского района Махачкалы уже проходили обыски. Вооруженные люди дежурили перед зданием администрации, а другая группа силовиков проводила спецмероприятия внутри здания. Работники районной администрации заявили, что не знают о причинах обыска, ничего конкретного никому не предъявлено.

Сегодня в здание администрации Кировского района вошел спецназ, там проводятся оперативные мероприятия, сообщил источник.

"Оперативные мероприятия в администрации Кировского района Махачкалы проводят сотрудники УБЭП. Идет выемка документов, связанных с земельными вопросами. Задержаний нет", - сказал источник, слова которого привела в 11:11 мск в своем Telegram-канале "Молодежь Дагестана".

По предварительной информации, оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о земельных махинациях, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах "АиФ Дагестан".

В пресс-службе мэрии Махачкалы эту информацию не подтвердили и не опровергли. "Пытались созвониться с кем-нибудь, пока безуспешно. Не можем ничего определенного сказать", - цитирует представителя мэрии "Черновик".

На сайте мэрии Махачкалы, а также страницах администрации Кировского района и главы района Салиха Сагидова информации об обысках к 13.00 мск нет.

Примечание:

"Власти Табасаранского района назвали причину обысков", "Силовики провели обыски у чиновников администрации Дахадаевского района", "Пользователи соцсетей поспорили о причинах задержания главы поселка Талги".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 декабря 2021, 14:53

  • Адвокат сообщил о необратимом ухудшении здоровья Салеха Рустамова

    Турецкие специалисты диагностировали у Салеха Рустамова отмирание клеток головного мозга, но он отказался прекращать голодовку, которая продолжается уже 34-е сутки, сообщил адвокат заключенного. Азербайджанские власти проигнорировали многочисленные просьбы освободить Рустамова, указал правозащитник Руфат Сафаров.

09 декабря 2021, 14:04

  • Ростовская мэрия объяснилась за ретушь фото Логвиненко с золотыми часами

    Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко разместил в Instagram отретушированные фотографии из поездки в Грозный, убрав с них свои дорогие наручные часы. Администрация города пояснила, что Логвиненко отредактировал фото из скромности, пользователи соцсети встретили новые публикации мэра ироническими комментариями.

09 декабря 2021, 12:26

09 декабря 2021, 11:40

09 декабря 2021, 10:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи