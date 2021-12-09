Источники сообщили об обысках в районной администрации Махачкалы

09 декабря 2021, 13:05

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Силовики пришли в администрацию Кировского района Махачкалы для выемки документов, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня в администрации Кировского района Махачкалы уже проходили обыски. Вооруженные люди дежурили перед зданием администрации, а другая группа силовиков проводила спецмероприятия внутри здания. Работники районной администрации заявили, что не знают о причинах обыска, ничего конкретного никому не предъявлено.

Сегодня в здание администрации Кировского района вошел спецназ, там проводятся оперативные мероприятия, сообщил источник.

"Оперативные мероприятия в администрации Кировского района Махачкалы проводят сотрудники УБЭП. Идет выемка документов, связанных с земельными вопросами. Задержаний нет", - сказал источник, слова которого привела в 11:11 мск в своем Telegram-канале "Молодежь Дагестана".

По предварительной информации, оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о земельных махинациях, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах "АиФ Дагестан".

В пресс-службе мэрии Махачкалы эту информацию не подтвердили и не опровергли. "Пытались созвониться с кем-нибудь, пока безуспешно. Не можем ничего определенного сказать", - цитирует представителя мэрии "Черновик".

На сайте мэрии Махачкалы, а также страницах администрации Кировского района и главы района Салиха Сагидова информации об обысках к 13.00 мск нет.