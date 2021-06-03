Администрация Махачкалы. Фото: begatyrovcazim http://wikimapia.org

03 июня 2021, 11:30

Источники сообщили об обысках в администрации района Махачкалы

Сотрудники ЦПЭ проводят обыски в администрации Кировского района Махачкалы, сообщили источники.

Около семи вооруженных силовиков дежурят перед зданием администрации Кировского района Махачкалы.

В это же время другая группа силовиков проводит спецмероприятия внутри здания, сообщил сегодня на своем сайте "Черновик".

В администрации Кировского района проходят обыски, их проводят сотрудники ЦПЭ. Работники районной администрации заявили, что не знают о причинах обыска, ничего конкретного никому не предъявлено, сообщил сегодня в своем Telegram-канале "Спросите у Расула" блогер Расул Асад со ссылкой на источник.

На 11.30 мск 3 июня на сайтах МВД по Дагестану, следственного управления Следкома по Дагестану, а также на сайте прокуратуры Дагестана нет информации об обысках в администрации Кировского района Махачкалы. Эта информация также отсутствует на сайте администрации Кировского района Махачкалы и на сайте мэрии города.

Примечание:

"Махачкалинцы высмеяли реконструкцию центральной площади за 350 миллионов", "Меликов раскритиковал дагестанские города за хаос и вывески на латинице", "Суд принял сторону махачкалинских активистов в тяжбе с полицией".

Автор: "Кавказский узел";

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