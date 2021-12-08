ОНК Волгоградской области объяснилась после критики в свой адрес

08 декабря 2021, 08:12

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Члены Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области реагируют на каждое ЧП в местах заключения, критика в адрес ее работы необоснованна, заявил председатель региональной ОНК Вадим Чередник. Проверка сведений о пытках заключенных является главной обязанностью ОНК, и она не должна была оставить без проверки суицид в СИЗО, отметил член Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 ноября правозащитники раскритиковали ФСИН после протеста заключенных в СИЗО Волгограда. По их мнению, во ФСИН идут работать все больше бывших силовиков, вместо людей из правозащитного сектора, и это способствует росту насилия в колониях. При этом правозащитник Игорь Нагавкин указал, что работы Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области пятого созыва не видно.

28 октября подозреваемый по делу о вымогательстве Равиль Расулов был найден мертвым в одном из СИЗО Волгограда, его родственники потребовали наказать виновных в смерти арестованного. К погибшему в СИЗО в Волгоградской области Расулову могли применять пытки, заявил ранее правозащитник Игорь Нагавкин. По его данным, на теле Расулова были ярко выраженные следы побоев. Жена Расулова отрицает версию о суициде. 7 декабря стало известно, что один из арестантов нанес себе раны в СИЗО-4 в Волгограде.

Председатель ОНК Волгоградской области назвал предвзятой критику в адрес ее работы

Члены Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области реагируют на каждое ЧП в местах заключения. После информации о том, что в СИЗО-4 заключенный нанес себе ранения, ОНК оперативно связалась с дежурной частью, рассказал председатель региональной ОНК Вадим Чередник. "Сегодня в учреждениях никаких происшествий не зафиксировано", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Также он заявил, что нападки в адрес работы ОНК Волгоградской области необоснованные. "Да, мы с членами ОНК немедленно выехали в СИЗО-1 и в СИЗО-4 после известных всем печальных событий, произошедших 27 октября. Обладая полномочиями 76-ФЗ мы ознакомились с видео и фотоматериалами произошедших событий, провели беседы с обвиняемыми. Но развернутый комментарий мы сразу не дали. Не имеем возможности дать его и сейчас, так как не завершены ведомственная служебная проверка и процессуальные проверки компетентных органов. Не понимаю, как можно давать комментарии в СМИ, не владея объективными данными, не пообщавшись с очевидцами событий", – подчеркнул Вадим Чередник.

В ночь на 25 ноября семь арестантов волгоградского СИЗО-4 причинили себе травмы, одного из них госпитализировали. ФСИН объяснило их протест несогласием с режимными требованиями. Один из тех, кто предпринял попытку суицида, – 22-летний подследственный Перелыгин, которого задержали по одному делу с Равилем Расуловым.

Вадим Чередник подчеркнул, что слова правозащитника Игоря Нагавкина о том, что ОНК не обращает внимания на происходящие в системе исполнения наказаний суициды, голословны. "Мы выезжаем фактически на каждый такой случай и стараемся вникнуть в причины. В свою очередь, это не означает что за каждым суицидом 100% вина сотрудника. Наша задача убедиться в этом и написать своё заключение, что мы и делаем. Тем более, ОНК владеет статистикой по суицидам, происходящим в Уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и УФСИН России по Волгоградской области находится далеко не в первых рядах. На мой взгляд, то, что происходит в других регионах, не должно давать правозащитникам права вешать ярлыки на любое событие внутри системы", – сказал председатель региональной ОНК.

Чередник заявил, что критика в адрес работы ОНК может быть связана с тем, что ее авторы сами ранее содержались в СИЗО. "Если бывший сотрудник УИС одновременно и член ОНК, а также попечительского совета при УФСИН России по Волгоградской области, разве он не может быть объективным к проблемам осужденных?", – задался он вопросом.

Он подчеркнул, что в текущем составе ОНК нет ни одного члена, который входил бы в состав попечительского совета УФСИН России по Волгоградской области и указал, что говорить о том, что ОНК не критикует работу исправительных учреждений также необоснованно, так как авторы этого утверждения не знакомы с перепиской организации с региональным управлением ФСИН и прокуратурой. Чередник также отверг утверждение, что ОНК не поставлен вопрос о привлечении должностных лиц СИЗО-1 к ответственности. "У меня встречное возмущение: откуда такая информация, если не завершена служебная проверка и проверка Следственного управления СК России по Волгоградской области?" – спросил председатель региональной ОНК.

В Совете по правам человека объяснили регламент работы ОНК

ОНК имеют полномочия заниматься сведениями о пытках, даже если родные заключенных не обращались к ним с такой просьбой, отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин. "Это их главная обязанность. Что касается суицидов, конечно, они должны проверяться. В частности они должны посмотреть, установлено ли, что эти люди склонны к суициду, какая психологическая работа с ними проводилась, находились ли они под видеоконтролем", – сказал Бабушкин корреспонденту "Кавказского узла".

ОНК также может проявлять инициативу в любом случае, когда есть информация о нарушении прав человека, подчеркнул он. "Они не работают по заявлениям. В 76-м Законе "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" ничего о том, что ОНК должна работать только по заявлениям, нет. Прокуратура работает по заявлениям. У ОНК совсем другая природа активности", – объяснил член Совета по правам человека.

Мать одного из нанесших себе раны заключенных Оксана Драчкова ранее заявила, что ее сына вывезли в Ленинск, хотя по прописке он должен содержаться в СИЗО-4 в Волгограде. "Он в Ленинске в СИЗО в карцере", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Драчкова отметила, что не имеет средств на оплату услуг адвоката. "Юра просил жалобу написать, что его незаконно туда вывезли", – подчеркнула она. Дарчкова также уточнила, что не обращалась в ОНК , потому что не знает "что это такое".

Решение об этапировании арестанта "принимают как следственные органы, так и УФСИН, исходя из различных соображений, в том числе и оперативных", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы управления ФСИН по Волгоградской области.