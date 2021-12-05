Наблюдатели зафиксировали нарушения на выборах в Армении

05 декабря 2021, 20:50

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Явка избирателей на местных выборах в Армении составила 42,48%, предварительные итоги голосования будут оглашены 6 декабря, проинформировал ЦИК. Наблюдательская миссия "Независимый наблюдатель" отметила случаи нарушения тайны голосования и наличия предвыборной рекламы у избирательных участков.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на 984 избирательных участках проходило голосование на выборах в 38 общинах Армении. В 36 общинах выборы проходят по пропорциональной избирательной системе, а в двух сельских общинах – по мажоритарной. В селе Айнтап силовики задержали, однако спустя три часа отпустили четырех сторонников оппозиционного блока "Давид Амбарцумян", в том числе кандидата в Совет старейшин Карена Саркисяна и его брата, также участвующего в муниципальных выборах.

Согласно Избирательному кодексу Армении, в общинах, где менее 4000 избирателей, выборы проходят по мажоритарной системе, а в общинах с численностью избирателей свыше 4000 – по пропорциональной системе, там избирают членов Совета старейшин, который по итогам выборов формирует местную власть.

В 20.00 (19.00 мск) избирательные участки в 38 общинах Армении закрылись, начался подсчет голосов, передает корреспондент "Кавказского узла".

Предварительные итоги выборов станут известны к утру понедельника. Окончательные итоги голосования ЦИК подведет через одну неделю, сообщил сегодня Центризбирком Армении.

Явка на выборах составила 42,48% (на избирательные участки пришли 472 528 человек из 1 112 396, внесенных в списки избирателей). В Ванадзоре проголосовали 36,01% избирателей (33 199 из 91 182), проинформировал ЦИК.

При этом жители сел Цовагюх и Семеновка Гегаркуникской области бойкотировали выборы, по данным на 17.00 (16.00 мск) ни один из избирателей этих двух общин не принял участие в голосовании. Причина бойкота - укрупнение общин, против чего выступили жители сел. В общине Цовагюх право голосовать имеют 2927 человек, в Семеновке - 195, сообщило сегодня издание News.Am.

По состоянию на 18.00 (17.00 мск) наблюдательская миссия "Независимый наблюдатель" сообщила о подаче в полицию четырех заявлений и одного запроса. Наблюдатели зафиксировали 167 случаев голосования за пределами кабины. Тем не менее, по оценке наблюдателей, эти случаи не преследовали цель раскрытия тайны голосования. Наблюдатели также зафиксировали нахождение в кабине для голосования более одного человека. На двух избирательных участках наблюдатели оценили нарушения как попытку контроля над ходом голосования. Также были зафиксированы четыре случая нарушения тайны голосования, два из которых предумышленны, сообщила миссия на своей странице в Facebook.

Наблюдательская миссия сообщила также о наличии предвыборной рекламы в непосредственной близости от участков и о скоплениях людей близ избирательных участков. При этом на ряде участков полиция не предпринимала действий для устранения нарушений. Еще на четырех участках наблюдатели зафиксировали случаи подсказок, за кого голосовать. Кроме того, наблюдатели зафиксировали девять конфликтных ситуаций на избирательных участках, еще два случая – близ избирательных участков, перевел сообщение миссии корреспондент "Кавказского узла".

В наблюдательскую миссию "Независимый наблюдатель" входят Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Союз информированных граждан, общественные организации "Дом права женщин", "Прямая демократия", Инициативный центр "Рестарт – Гюмри", "Гюмринский прогресс" и Горисский пресс-клуб.