Каноков объявил о внеплановых грантах авторам бизнес-проектов

05 декабря 2021, 17:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Помимо 10 победителей благотворительного конкурса предпринимательских проектов, гранты на реализацию своих идей получат семь жителей Кабардино-Балкарии, объявил сегодня итоги конкурса сенатор Арсен Каноков.

Как писал "Кавказский узел", конкурс предпринимательских проектов для поддержки малого бизнеса в Кабардино-Балкарии объявил сенатор Арсен Каноков. Из 160 проектов, которые представили на конкурс жители Кабардино-Балкарии, в ноябре были одобрены 143 проекта, за каждый из них могли голосовать все желающие. Десяти победителям конкурса была обещана от Арсена Канокова финансовая поддержка для старта.

Конкурс проводится второй год, авторы проектов, представленных в этом году, - в основном молодые люди. Среди них есть даже 11-летняя девочка с проектом "Имбирные пряники", рассказала ранее "Кавказскому узлу" пресс-секретарь сенатора Джамиля Хагарова. По ее словам, проекты касаются самых разных сфер предпринимательства – от IT-технологий до выращивания яблок, кукурузы, голубики и сливы. Около десяти проектов касаются проблем сохранения национального языка, культуры, традиций, национальной одежды, в их числе - проект создания издательства детской литературы на кабардинском языке и адыгского Youtube-канала. Фонд поддержки проектов формируется из средств холдинга "Синдика", в этом году он составляет 5,25 миллиона рублей.

Победителями второго благотворительного конкурса, объявленного сенатором от Кабардино-Балкарии Арсеном Коноковым за счет средств холдинга "Синдика", стали десять проектов, еще несколько проектов получили стартовый капитал по личному выбору Канокова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Канокова Джамиля Хагарова.

По ее словам, три гранта по миллиону рублей получили Радима Кушхова за проект "Мастерская по пошиву и прокату стилизованных национальных платьев" (за него было отдано 2457 голосов) Рустам Алтуев, Аслан Гегиров и Илона Хагабанова за проект "Туристическая компания Forester" (2192 голоса) и Алим Слонов за проект "Создание адыгской усадьбы 19 века "Тлепш" (1968 голосов).

Два гранта по 500 тысяч рублей выиграли Канамат Курашев за проект "Коворкинг West Coast" (набрал 1697 голосов) и Милана Жукова за проект "Создание и реализация детского бренда SabiNur" (1655 голосов).

По 250 тысяч рублей решено предоставить на реализацию пяти проектов. Их авторы - Заур Докшукин (проект "Первая школа кожевенного ремесла в КБР SigurCraft", 1053 голоса), Анета Бакаева ("Школа для будущих мам «Мама и малыш»",1007 голосов), Алим Канкулов ("Центр стоматологических материалов и оборудования «Проф Дентал»", 937 голосов), Диана Кумахова ("Школа печатных технологий", 868 голосов) и Астемир Хакунов ("Школа интернет-маркетинга LevelUp Tutor", 841 голос), рассказала Джамиля Хагарова.

Холдинг "Синдика", из средств которого сформирован фонд поддержки проектов, был основан Арсеном Каноковым в 1991 году, он работает на инвестиционном рынке и в сфере строительства в Москве, говорится в биографии бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, опубликованной на "Кавказском узле".

Арсен Каноков на правах организатора конкурса решил предоставить также несколько грантов "заявителям, не вошедшим в первую десятку", в том числе 11-летней девочке, автору проекта "Имбирные пряники, как вкусный подарок". Она получит приз в 100 тысяч рублей как самая юная участница, сообщил сегодня сенатор на своей странице в Instagram.

Семь грантов по 250 тысяч рублей получат также Илона Жилова (проект "Адыгские мотивы в индустрии моды"), Мухамед Тлизамов (сериал про Кабардино-Балкарию в 10 мини-сериях), Залина Бекбоева-Шипшева ("Живи, мой язык"), Саида Жанимова (девичники "Пати Хард"), Рамазан Апажихов и Заурбек Кантиев ("Школа авиамоделирования и робототехники"), Жантемир Хацуков (Digital-студия и академия The Place) и Хачим Желигаштов (фирма по ремонтно-отделочным услугам UNA), написал Арсен Каноков. "В течение недели сообщим всем даты вручения сертификатов и грантов", - уточнил он.

Сенатор подчеркнул, что "среди представленных проектов было много достойных". "Но конкурс есть конкурс. И в десятку победителей попали самые активные, предприимчивые и коммуникабельные. Те, кто помимо интересной идеи, изложенного на бумаге бизнес-проекта, проявил большую заинтересованность и волю к победе. [...] Конечно, только лишь грантов хватит не всем, потребуется привлечь дополнительные средства – собственные ресурсы, банковские кредиты. При необходимости и мы будем поддерживать и консультировать", - заверил Арсен Каноков.