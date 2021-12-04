Жильцы проблемного дома в Волгоградской области пожаловались на бездействие мэрии

04 декабря 2021, 21:24

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Общежитие в Фролово заливает дождевой водой и талым снегом, жить там невыносимо, а местные власти и коммунальные службы бездействуют, заявили жильцы. Пользователи соцсетей раскритиковали чиновников за нежелание решать проблемы горожан.

Вода не капает, а льется с крыши потоками, указали жильцы здания по улице Строителей, 140 в Фролово. "Отсюда уже все, кто мог, сбежал. Остались только те, кому некуда уходить. Но жить здесь невыносимо. Сырость разъела все стены. С крыши все время течет. Подвал залит - там все еще страшнее", - пожаловался один из жильцов.

Он и его соседи отметили, что городские власти и коммунальные службы давно не реагируют на жалобы. При этом, по официальным данным коммунальных служб города, здание 1974 постройки полностью исправно и не имеет ни одного процента износа, передала сегодня "Высота 102".

"Вот позорище! Нищая страна. Люди живут в таких жутких условиях. И это при том, что ресурсов больше всех стран в мире", - написал в комментарии к этой публикации читатель издания с ником Ковид.

На видео, опубликованном сегодня в YouTube-канале издания, вода шумно льется на пол с потолка в общем коридоре, мокрые и стены. "Жуть. Власти показывают любовь свою к народу. Контроль за чинушами уничтожен", - написал в комментариях пользователь хостинга as bash.

На странице officialfrolovo в Instagram это видео появилось еще 3 декабря. Там же опубликованы фото общежития, на которых видно, что жильцы пытаются собирать воду, подставляя тазики и пластиковые емкости. Стены в общежитии покрыты плесенью и разводами. В публикации приводятся жалобы жильцов: "Тут вода льется до второго этажа", "Мы не знаем, что нам делать. Все организации от нас отказываются".

Автор наиболее популярного комментария, собравшего к 21.00 мск 4 декабря семь "лайков", aleksandr_zaxarov34, призвал мэрию города обратить внимание на проблему. "Много брошенных комнат, а есть и кому жить негде. Отремонтируйте", - написал он. "И как же там люди живут-то? Сараи [для] скота лучше выглядят, чем это жилище... Администрация, вы что, не в курсе всего этого безобразия?" - возмутилась musikhina4721.

"Администрация ёлки сажает у школы, они заняты!" - сыронизировал oleggribasev3485. "Администрации главное в центре чтобы было на высшем уровне, глаза замазать гостям, меценатам и проверяющим, чтобы еще подкинули на их нужды. А остальное им по барабану", - заявила tatyanasvistun.

Это не единственное проблемное здание в городе, указала ks_zaharova_. "Там и рядом дом 144, такой же. Ужас. Жалобы не доходят, говорят жильцы", - написала она.

Пользовательница соцсети ekaterina__shport призвала жильцов обращаться не только в мэрию и к коммунальщикам. "Интересно люди живут. Никто не устраняет проблему, и они не знают, что делать. Пишите на сайт президенту [жалобу] на бездействие ответственных лиц. Приложите фотографии помещения, переписку с организациями, куда обращались. Вместе с тем обратитесь на федеральные каналы, лучше на несколько сразу. А что сидеть? Ждать, когда проводку замкнет и будут пострадавшие, а потом покажут дом по телевидению, все сочувствие выразят жителям?" - написала она.