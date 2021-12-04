Памятник главе МЧС Зиничеву установлен в Калмыкии

04 декабря 2021, 18:09

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Открытие памятника-бюста погибшему 8 сентября главе МЧС России Евгению Зиничеву состоялось в Элисте.

"Монумент, увековечивающий память Героя России, установлен перед Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия в Парке Спасателей. Скульптурная композиция высотой свыше четырех метров, состоящая из постамента, подиума и бюста, весит больше четырех тонн", - сообщило МЧС России.

Автор памятника - известный скульптор Салават Щербаков - рассказал, что работа над постаментом длилась три месяца. "Мы выполнили эскиз, внесли правки от близких и воплотили портрет Евгения Николаевича в бронзе", - рассказал скульптор, слова которого приведены в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

По случаю открытия памятника в Элисту прибыло руководство МЧС и родные Зиничева. В митинге-реквиеме участвовали также глава Калмыкии Бату Хасиков и другие высокопоставленные чиновники. Память министру почтили минутой молчания, возложив цветы к монументу, сказано в сообщении МЧС.

"Мы рады принимать в Калмыкии родных и близких Евгения Николаевича, а также его федеральных коллег... Для нас большая честь, что памятник Евгению Зиничеву открывается именно в нашей республике, и мы подходим к этому с огромной ответственностью", - написал Бату Хасиков на своей странице в Instagram.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути. Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России, пишет ТАСС.