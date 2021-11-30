Военный вертолет Азербайджана. Фото МО Азербайджана

30 ноября 2021, 12:19

Военный вертолет разбился во время учебного полета в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана есть погибшие и раненые, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел сегодня утром во время тренировочных полетов на авиаполигоне Гарагейбат в Хызынском районе, который находится в 40 км севернее Баку. Среди членов экипажа вертолета в результате крушения есть погибшие и раненые, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в Государственной пограничной службе (ГПС), не уточнив число жертв.

ГПС и генпрокуратура Азербайджана начали совместное расследование обстоятельств инцидента, добавили в ведомстве.

Примечание:

"Азербайджанский пограничник подорвался на мине", "Азербайджан и Турция проводят военные учения в Лачинском районе", "Генпрокуратура Азербайджана отчиталась о ходе расследования по российскому вертолету".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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