28 ноября 2021, 21:30

Рабочий погиб при взрыве на нефтяной скважине в Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один человек погиб и двое госпитализированы в результате взрыва нефтепаров на скважине в Ростовской области. По версии следствия, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.

В Ростовской области  произошел взрыв нефтепаров при регламентных работах на скважине.

Взрыв произошел в 16:50 в поле в 5 километрах от хутора Русско-Власовский Морозовского района на работах по консервации скважины на зимний период. По его данным, в результате инцидента пострадали три человека, из них один погиб, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС по Ростовской области. 

Оба пострадавших госпитализированы, сообщил глава Костино-Быстрянского сельского поселения Сергей Хлебников. "(Они) находятся в районной больнице,  в сознании. У одного переломы нижних конечностей: сломано бедро и обе голени. Второй — полегче. По словам врачей, угрозы жизни нет", — процитировало его издание 161.ru.

По словам главы поселения, георазведка на территории Морозовского района велась еще в советское время. Обнаруженную нефть законсервировали, она стояла до нынешних времен. В 2018 году одна из компаний получила лицензию на разработку и занялась расконсервированием запасов. На одном из таких объектов и произошел взрыв, сообщило издание.

Управление Следкома по Ростовской области отчиталось о возбуждении уголовного дела  по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая 10 рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. Позже двое пострадавших умерли в больнице, общее число жертв возросло до 12. Предварительной причиной трагедии назван прорыв метана. 28 мая стало известно, что в гибели рабочих обвинен главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков,  его заключили под стражу. В ноябре суд продлил срок ареста Полякова до 20 января 2022 года.

Примечание:

"Похоронены погибшие под Таганрогом рабочие", "Двое детей погибли от отравления в Ростовской области", "Три ребенка найдены мертвыми на месте пожара в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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