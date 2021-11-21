Две жительницы Дагестана заподозрены в махинациях с пенсиями

21 ноября 2021, 09:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пенсионный фонд по фиктивным документам выплатил более 860 тысяч рублей пенсии жительницам Левашинского района, сообщило следствие.

По версии следствия, в 2014-2015 годы две жительницы Левашинского района получили паспорта, в которых их биологический возраст был завышен: у одной на 10, у второй - на 11 лет.

На основании представленных в Пенсионный фон подложных документов с недостоверными сведениями о возрасте, а также справок о трудовом стаже подозреваемые незаконно получили пенсионные выплаты на суммы около 311 000 и 555 000 рублей, полагают следователи.

В отношении подозреваемых расследуются уголовные дела по статье о мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ), сообщило 20 ноября Следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте. Отметим, по этой статье предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемых или их представителей по поводу версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе житель Левашинского района Дагестана был заподозрен в мошенничестве на 1,3 миллиона. Пенсионный фонд девять лет выплачивал ему пенсию, оформленную по фиктивным документам, сообщило следствие.