Число закрытых на карантин школ в Грузии сократилось до 169

20 ноября 2021, 11:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне роста динамики вакцинации среди преподавателей, в Грузии число переведенных на дистанционный формат обучения школ уменьшилось до 169, сообщило Минобрнауки страны.

Как сообщал "Кавказский узел", к 23 октября число переведенных на удаленный формат обучения из-за коронавируса школ в Грузии достигло 219, а число закрытых на карантин отдельных классов – 493.

В Грузии число школ переведенных на дистанционный формат обучения из-за случаев заражения коронавирусом среди учеников и преподавателей сократилось до 169, а число отдельных классов – до 438, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2" со ссылкой на Минобрнауки Грузии.

За последнюю неделю коронавирус был подтвержден у 0,9% учителей и 0,3% учеников, что меньше, по сравнению с предыдущей неделей. Вакцинировано 70,7% учителей и сотрудников администрации школы, информировал сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на министерство образования страны.

За сутки в Грузии от коронавируса скончались 70 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 в стране достигло 11 422. За сутки подтверждены 4318 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в стране возросло до 808 889, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте StopCov.ge.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".