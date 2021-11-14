Скриншот сообщения на странице minzdravrd в Instagram. https://www.instagram.com/p/CWOVNRQoP_x/

14 ноября 2021, 10:39

Врачи перевезли в Махачкалу раненого при конфликте в Аметеркмахи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участник земельного конфликта в селе Аметеркмахи, госпитализированный с огнестрельными ранениями в Акушинскую больницу, доставлен на вертолете в Махачкалу, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября участник земельного конфликта убил имама мечети и ранил двух человек в селе Аметеркмахи, один из которых умер в больнице в тот же день. Нападавший также был убит. У напавшего на имама был земельный конфликт с его братом, пояснил муфтият Дагестана. Следствие сообщило, что стрельба произошла в доме матери имама.

Пациент с огнестрельным ранением, госпитализированный в Акушинскую ЦРБ, транспортирован на медицинском вертолёте в республиканскую клиническую больницу в Махачкале", - пишет 13 ноября Минздрав Дагестана на своей странице minzdravrd в Instagram. В пути он находился под наблюдением реаниматолога Дагестанского центра медицины катастроф, отмечается в сообщении.

После прибытия в Махачкалу его госпитализировали в реанимационное отделение больницы, состояние раненого оценивается как стабильно тяжелое, он находится в сознании, уточнило ведомство.

По данным министерства, у мужчины проникающие огнестрельные ранения грудной клетки и брюшной полости, он уже перенес в Акушинской больнице  сложную операцию.

"Кавказский узел" также сообщал, что стрельба в Аметеркмахи стала первым вооруженным инцидентом в Дагестане с 10 сентября, когда, по данным Национального антитеррористического комитета, во время спецоперации в Буйнакском районе были убиты два боевика. 22 апреля полицейские были обстреляны при попытке задержать двух мужчин в Кизляре. Никто не пострадал, обоих нападавших доставили в отдел полиции.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей. "Кавказский узел" также подготовил справку "Убийства исламских деятелей на Северном Кавказе (2009-2016)".

Примечание:

"Завершено расследование второго дела о перестрелке в "Москва-Сити", "Инцидент в колледже Махачкалы поднял вопрос о безопасности учебных заведений", "Пользователи соцсети усомнились в версии силовиков о причинах спецоперации в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 ноября 2021, 01:54

15 ноября 2021, 00:56

14 ноября 2021, 23:57

  • Азербайджанский пост создал проблемы жителям шести армянских сел

    Азербайджанский таможенный пост установлен на дороге Капан-Чакатен. Жители шести сел Сюникской области должны либо пересекать границу, либо совершать объезд по 150-километровой дороге. У селян могут возникнуть проблемы с передвижением и приобретением продуктов, рассказал глава общины Чакатен. Действия азербайджанских военных привели к нарушению прав сельчан, заявил омбудсмен Армении.

14 ноября 2021, 22:51

14 ноября 2021, 22:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи