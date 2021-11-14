Врачи перевезли в Махачкалу раненого при конфликте в Аметеркмахи

14 ноября 2021, 10:39

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Участник земельного конфликта в селе Аметеркмахи, госпитализированный с огнестрельными ранениями в Акушинскую больницу, доставлен на вертолете в Махачкалу, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября участник земельного конфликта убил имама мечети и ранил двух человек в селе Аметеркмахи, один из которых умер в больнице в тот же день. Нападавший также был убит. У напавшего на имама был земельный конфликт с его братом, пояснил муфтият Дагестана. Следствие сообщило, что стрельба произошла в доме матери имама.

Пациент с огнестрельным ранением, госпитализированный в Акушинскую ЦРБ, транспортирован на медицинском вертолёте в республиканскую клиническую больницу в Махачкале", - пишет 13 ноября Минздрав Дагестана на своей странице minzdravrd в Instagram. В пути он находился под наблюдением реаниматолога Дагестанского центра медицины катастроф, отмечается в сообщении.

После прибытия в Махачкалу его госпитализировали в реанимационное отделение больницы, состояние раненого оценивается как стабильно тяжелое, он находится в сознании, уточнило ведомство.

По данным министерства, у мужчины проникающие огнестрельные ранения грудной клетки и брюшной полости, он уже перенес в Акушинской больнице сложную операцию.

"Кавказский узел" также сообщал, что стрельба в Аметеркмахи стала первым вооруженным инцидентом в Дагестане с 10 сентября, когда, по данным Национального антитеррористического комитета, во время спецоперации в Буйнакском районе были убиты два боевика. 22 апреля полицейские были обстреляны при попытке задержать двух мужчин в Кизляре. Никто не пострадал, обоих нападавших доставили в отдел полиции.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей. "Кавказский узел" также подготовил справку "Убийства исламских деятелей на Северном Кавказе (2009-2016)".