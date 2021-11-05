Тумсо подверг критике слова оппозиционера Яшина о Кадырове

05 ноября 2021, 13:36

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Московский оппозиционный депутат Илья Яшин, опубликовавший видео с критикой в адрес Рамзана Кадырова, необоснованно сместил акценты, рассуждая о пограничном конфликте Чечни и Ингушетии, предложениях легализовать многоженство в Чечне и боеспособности "кадыровской армии", указал блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Тумсо Абдурахманов регулярно критикует Рамзана Кадырова и его окружение, а также становится объектом критики со стороны приближенных главы Чечни. После отъезда из России Тумсо Абдурахманов не смог добиться предоставления убежища в Грузии и Польше, но 7 октября стало известно, что он получил статус политического беженца в Швеции.

Видеоролик, озаглавленный "Комментарии к ролику Ильи Яшина "Кадыровщина. Как Путин сдает Кавказ"", Тумсо Абдурахманов разместил сегодня на своем YouTube-канале Abu-Saddam Shishani, на который подписаны 423 тысячи пользователей.

22-минутное видео смонтировано из фрагментов видеоролика московского оппозиционера Ильи Яшина и комментариев чеченского блогера к озвученным Яшиным высказываниям. "Я посмотрел этот ролик и в большинстве того, что говорил Яшин, я с ним, конечно же, согласен. Критика в адрес Кадырова и выстроенной Путиным в Чечне вертикали власти, конечно же, правильная... Но есть несколько моментов, в которых я не могу согласиться с Ильей Яшиным, и хотел бы сделать свои замечания к тому, что было им озвучено", - пояснил блогер в начале видео.

Видео "Кадыровщина. Как Путин сдает Кавказ. 18+" Илья Яшин опубликовал 4 ноября на своем YouTube-канале, насчитывающем 632 тысячи подписчиков. "Илья Яшин – оппозиционный политик, муниципальный депутат в Москве. Этот канал рассказывает о его работе и сильно отличается от государственного официоза. Здесь обсуждаются проблемы, которые волнуют граждан и о которых предпочитает молчать российское ТВ", - говорится на странице описания YouTube-канала.

В частности, Абдурахманов высказал несогласие с мнением Яшина о земельном конфликте Чечни и Ингушетии. По мнению Яшина, Рамзан Кадыров "решил присоединить к Чечне часть ингушских земель", и глава Ингушетии согласился на это, что привело к массовым протестам.

"В либеральных кругах российских и вообще в целом в оппозиции считается хорошим тоном, когда в любой ситуации ты выступаешь против власти... Но бывают исключения, не всегда власть неправа, а более того, противостоящие этой власти люди могут быть ничем не лучше самой власти и могут быть неправы. И это утверждение, что Кадыров решил забрать часть ингушских земель – оно в корне неверное", - заявил в своем видео Тумсо Абдурахманов.

Осенью 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключил с Рамзаном Кадыровым соглашение по вопросу установления границы между республиками. Это вызвало массовые акции протеста в Ингушетии, участники которых обвинили Евкурова в передаче части ингушских земель Чечне. Новая фаза протестов началась 26 марта 2019 года, и уже на следующий день силовики впервые применили силу против протестующих. За этим последовали массовые аресты ингушских активистов. Подробности этих событий собраны "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По его мнению, "правильнее было бы сказать, что в свое время власть Ингушетии решила присвоить себе часть чеченских земель" в начале 2000-х годов. "И здесь очень важно отметить, что когда ты критикуешь Кадырова – то это один момент. Но когда ты говоришь, допустим, про эти земельные конфликты, - это уже не критика Кадырова, это уже касается всех чеченцев. Очень важно понимать разницу, не переходить эту черту. И [высказывание Яшина] касается уже и меня, и каждого чеченца", - пояснил чеченский блогер.

Также Абдурахманов раскритиковал мнение Яшина о том, что Кадыров разрешил многоженство в Чечне. "Вопреки российским законам, в Чечне фактически легализовано многоженство, и для Кадырова это, судя по всему, принципиальный вопрос. [...] И это не просто теоретический спор: чистое и правильное, как говорит Кадыров, отношение [к женщине] на практике зачастую приводит к тому, что женщина становится по сути собственностью мужчины", - сказал Илья Яшин в своем видео.

Рамзан Кадыров неоднократно высказывался в поддержку многоженства, в том числе в 2006 году, еще не являясь главой республики, и в 2009 году. "Закона нет такого, но я всем говорю: у кого есть желание и возможность, надо брать вторую жену", - заявлял он. Кроме того, в 2019 году с предложением легализовать в мусульманских регионах России многоженство выступил член совета по правам человека при главе Чечни Мансур Солтаев. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни рассказали тогда, что не считают вопрос о многоженстве актуальным, поскольку это явление не массовое. Исламоведы сочли невозможной легализацию многоженства в Чечне, напомнив, что Верховный суд России еще в 2000 году признал незаконной регистрацию полигамных браков в Ингушетии.

"Вот это тоже тот момент, когда это не критика Кадырова, а критика всех мусульман, это касается всех нас. Потому что многоженство – это то, что принято в исламе. И с этим может не соглашаться представитель не ислама, ему может это не нравиться, но говорить о том, что это приводит к нарушению каких-то прав – это уже оскорбление нас", - сказал Тумсо Абдурахманов.

По его мнению, Рамзан Кадыров, предложив легализовать многоженство в Чечне, не нарушил закон, а многоженство не подразумевает автоматически ущемление прав женщин. "Того, кто хочет иметь нескольких жен, не нужно сразу же подозревать в том, что он избивает этих жен. Полигамная семья может жить в нормальных, цивилизованных отношениях", - заметил блогер.

Кроме того, он прокомментировал слова Ильи Яшина про "кадыровскую армию". "Правда в том, что Рамзан фактически создал региональную армию, которая является, возможно, наиболее боеспособной группировкой в нашей стране. И эти солдаты имеют значительный боевой опыт", - сказал Яшин в своем видео.

Тумсо признал, что "в целом озабоченность Яшина" этим вопросом правильна и понятна. "Но считать кадыровскую армию самой боеспособной в России – это, мне кажется, оскорбление российской армии", - сказал Тумсо Абдурахманов.

В частности, по его словам, "кадыровская армия облажалась и показала боевую непригодность" в том числе при захвате боевиками Дома печати в Грозном в 2014 году. "Мы не знаем ни одного случая боевой операции, где они показали бы высокую боевую подготовленность", - сказал блогер, напомнив о недавнем скандале с чеченскими кандидатами на получение краповых беретов.

Скепсис Тумсо Абдурахманова вызвало и утверждение Ильи Яшина о том, что Кадыров получил от Путина больше полномочий, чем те полномочия, на которые претендовали в 1990-е годы сторонники независимости Чечни. "Никто из лидеров чеченских сепаратистов и мечтать не мог о той власти и автономии, которую Путин в итоге предоставил Кадырову. Отказавшись от вооруженной борьбы за независимость, Рамзан получил эту самую независимость по факту... Кремль предоставил ему практически всё, на что претендовали боевики в 90-е годы, кроме одного: формального признания суверенитета Чечни", - сказал Илья Яшин.

Именно за формальное признание независимости Чечни боролись сепаратисты, подчеркнул Тумсо Абдурахманов. "Неправильно говорить, что Кадыров получил все то, за что мы боролись, и даже больше того. [...] Наоборот, он сделал то, что мы презирали все это время. Он стал проводником российской колониальной политики", - сказал блогер.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями – на странице "Тумсо против кадыровцев".