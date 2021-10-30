Вице-мэр Волжского заключен под домашний арест

30 октября 2021, 13:37

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Волжский городской суд Волгоградской области отправил под домашний арест вице-мэра города Виктора Сухорукова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

О мере пресечения в виде домашнего ареста для Сухорукова ходатайствовал следователь. Сам обвиняемый и его защита возражали против такой меры, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

По ее словам, Сухоруков обвиняется по части 1 статьи 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Он будет находиться под домашним арестом до 25 декабря 2021 года, пишет "Интерфакс". Фабула дела не приводится.

Санкция по части 1 статьи 285 УК России предусматривает наказание в виде штрафа или до четырех лет лишения свободы.

Сухоруков был задержан после обысков в мэрии Волжского, сообщило 28 октября агентство "Высота 102" со ссылкой на источник в администрации.

Виктор Сухоруков был назначен на должность заместителя главы администрации города в феврале 2016 года. Ему в подчинение были переданы правовое управление, управление архитектуры и градостроительства и комитет земельных ресурсов. Ранее Сухоруков работал в должности начальника правового управления администрации Волжского, говорится в сообщении на сайте администрации города. Информации о деле в отношении вице-мэра сегодня к 13.30 мск на сайте мэрии нет.