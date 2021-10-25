Спасатели нашли заблудившихся под Нальчиком людей

25 октября 2021, 09:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три человека, заблудившиеся в лесу около Нальчика, выведены к селу Белая Речка, помощь врачей им не потребовалась, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября три человека заблудились в лесу около села Белая Речка, которое входит в городской округ Нальчик. На их поиски была направлена группа спасателей.

Сегодня утром спасатели нашли трех заблудившихся людей и вывели их из леса в окрестностях села Белая Речка, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В медицинской помощи они не нуждаются", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Поиски заблудившихся продолжались более 12 часов, отмечается в публикации в Instagram-аккаунте Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. "Более 20 человек и семь единиц техники было задействовано в поисках потерявшихся", - говорится в сообщении.