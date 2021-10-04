04 октября 2021, 20:29

Антиковидные ограничения продлены в Ингушетии

Власти Ингушетии продлили до 31 октября действие ограничений по коронавирусу в республике, объяснив это ростом числа заразившихся COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", с 1 июля в Ингушетии были ужесточены ограничения в связи с коронавирусом. Работодателям в республике рекомендовали за месяц обеспечить вакцинацию 60% сотрудников и перевести людей старше 65 лет на самоизоляцию.

Ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлеваются в Ингушетии до 31 октября, постановили власти региона.

"На основании предложения регионального управления Роспотребнадзора глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Поправки предусматривают продление ограничений до 31 октября включительно", - процитировал представителя пресс-службы ингушского правительства "Интерфакс".

В Ингушетии после некоторого снижения уровня заболеваемости коронавирусом за последние десять дней наблюдается увеличение числа зараженных, указали в Минздраве.

В регионе, по данным на 4 октября, за сутки выявлен 61 случай COVID-19, умерли два человека, а всего число умерших от коронавирусной инфекции достигло здесь 324, выздоровели - 19 903 человек. На данный момент 372 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 154. Из этого числа 40 пациентов - в тяжелом состоянии  в отделении реанимации, из них 30 человек –  на ИВЛ, сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Ингушетия.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Продлены ограничения по коронавирусу в Ингушетии", "Власти Ингушетии назвали число COVID-пациентов в реанимации", "ДУМ России признало допустимость использования вакцины "Спутник V".

Автор: "Кавказский узел"

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