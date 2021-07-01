Махмуд-Али Калиматов. Фото: Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации http://postpredstvo.ru

01 июля 2021, 19:59

Глава Ингушетии рекомендовал работодателям обеспечить вакцинацию сотрудников

Махмуд-Али Калиматов запретил несовершеннолетним посещать места скопления людей без сопровождения взрослых и рекомендовал усилить пропаганду вакцинации. Работодателям рекомендовано обеспечить до 1 августа вакцинацию 60% сотрудников и перевести людей старше 65 лет на самоизоляцию.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня апреля власти Ингушетии продлили ограничения по коронавирусу до 15 июля. 

Новые ограничения в связи с коронавирусом введены в Ингушетии указом главы республики. До 1 августа включительно детям до 18 лет запрещено без сопровождения родителей или других законных представителей посещать торгово-развлекательные центры и места массового скопления людей и другие здания и сооружения, за исключением учреждений дополнительного образования, следует из документа.

Работодателям поручено перевести на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте от  65 лет, а также с хроническими заболеваниями, и  привлечь сотрудников к вакцинации. "Работодателям (...) до 1 августа рекомендуется обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников", - сказано в указе, опубликованном сегодня на сайте главы республики.

Также органам местного самоуправления Ингушетии с привлечением религиозных и общественных деятелей рекомендовано проводить информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации и необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических мер, указано в документе.

За последние сутки в Ингушетии выявлены 25 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии - 16 204. 195 человек скончались, следует из сегодняшней информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о резком росте числа зараженных COVID-19", "Обязательная вакцинация чиновников объявлена в Волгоградской области", "Поездки в транспорте без масок запрещены в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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