Суговушан, конец декабря 2020 года. Фото Азиза Каримова для “Кавказского узла”.

03 октября 2021, 20:57

Дороги в Суговушан и Талыш открыты в Азербайджане

Сегодня состоялось открытие дорог и двух малых ГЭС в селах Тертерского района Азербайджана, перешедших под контроль Баку в ходе осенней войны.

Как писал "Кавказский узел", Госагентство автодорог Азербайджана в январе  отчиталось о завершении строительства дороги Физули – Шуша. Полностью закончить работы по асфальтированию шоссе планируется до сентября. 21 января завсектором по связям с общественностью Госслужбы автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова сообщила, что автобусные рейсы будут запущены в Шушу, Горадиз, Суговушан, село Талыш, Джабраильский и Зангиланский районы. Новые автобусные маршруты, которые планируется открыть в Шушу и другие населенные пункты, перешедшие под контроль Азербайджана, будут популярны не только у уроженцев региона и желающих вернуться на родину, но и жителей других районов страны, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские журналисты.

Рейсы в Суговушан и Талыш будут запущены в первую очередь, указал 26 января сотрудник государственной службы автомобильного транспорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил Тертерский и Бардинский районы Азербайджана. В ходе визита он открыл движение по дорогам к поселку Суговушан (армянское название Мадагиз) и селу Талыш (армянское название Талиш), сообщило сегодня Report.

В Суговушане Алиев также принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций "Суговушан-1" и "Суговушан-2", проинформировало АПА.

Напомним, в январе началось восстановление ГЭС "Суговушан-1" и "Суговушан-2" общей мощностью 7,8 МВт, которые были разрушены во время боевых действий в зоне конфликта. Они расположены на созданном на реке Тертер одноименном водохранилище на севере Нагорного Карабахе. Вырабатываемая электроэнергия будет передаваться в поселок Суговушан и село Талыш, а также поступать в общую энергосистему Азербайджана.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". 

Примечание:

"Международный суд ООН назначил даты слушаний по взаимным искам Армении и Азербайджана", "Житель Азербайджана заподозрен в шпионаже в пользу Армении", "Азербайджан передал Нагорному Карабаху останки трех армянских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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