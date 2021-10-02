Наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Грузии

02 октября 2021, 11:22

На выборах в Грузии зафиксированы случаи недопуска наблюдателей на избирательные участки и нарушения при оформлении документов, заявили в организации "Справедливые выборы". Оппозиция упрекнула конкурентов в нарушении запрета на агитацию, а в партии власти "Грузинская мечта" призвали не поддаваться на провокации.

Как сообщал "Кавказский узел" сегодня в Грузии проходят выборы мэров и депутатов местных собраний. В 08.00 по местному времени (07.00 мск) начали работу 3 664 избирательных участка, голосование на которых продлится до 20.00 (19.00) мск.

Наиболее яркие события, происшествия и аналитика о текущих выборах в Грузии собраны "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

НПО "Справедливые выборы" (ISFED) распространило заявление, в котором указало на ряд нарушений во время голосования на выборах в Грузии. Наблюдатели организации подали восемь жалоб в ЦИК Грузии, 10 жалоб в ОИК и сделали четыре отметки в книге записей, информировал сегодня телеканал "Формула", видеосюжет которого перевел корреспондент "Кавказского узла"

Правозащитники заявили, что во время голосования зафиксировано три случая ограничения прав наблюдателей. В частности, речь идет об избирательных участках №41 и №5 Самгорского избирательного округа №6, где наблюдателям ISFED не разрешили войти на избирательный участок. Аналогичный случай был зафиксирован на избирательном участке №5 Исани №31.

На избирательном участке №24 Дманиси №10 зафиксировано нарушение правил проведения лотереи. Регулятор потока на избирательном участке №80 Кеда №5 в нарушение Кодекса о выборах отказался выполнять возложенную на него по жребию функцию. А на избирательном участке №68 Сабуртальского избирательного округа №3 четыре регистратора не прошли жеребьевку для определения члена комиссии, сказано в сообщении.

Также правозащитники отметили два случая нарушений, связанных с документацией. Так, на избирательном участке №5 Крцанисского избирательного округа №4 регистратору была передана пачка упакованных бюллетеней, которых было 53 штуки вместо 50. А в едином списке избирателей на избирательном участке №80 Сабуртальского избирательного округа №3 зарегистрировано 1326 избирателей, но вместо пяти регистраторов работало четверо.

В числе прочих нарушений отмечены ошибки в избирательных документах (участок №63 Сабуртальского избирательного округа №3), нарушение заполнения контрольного листа (участок №36 Сабуртальского избирательного округа №3), отсутствие информации об избирателях, относящиеся к избирательному списку (участок №38 Зугдидского избирательного округа №67), нарушение правил регистрации избирателей (участок №25 Хобинского избирательного округа №66) и поломка техники для приема бюллетеней (участок №4 Крцанисского района №32).

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявила сегодня о нарушении около избирательного участка №3 в Поти. Активисты пожаловались, что неизвестные агитировали за одну из партий, что по закону запрещено. После замечания последовала стычка между участниками акции и оппозиционерами. "На избирательном участке стояли агитирующие. Хотя, по закону, на расстоянии в 100 метров от избирательного участка никто не имеет права это делать", – сказал сегодня в эфире телеканала "Рустави-2" активист "Единого национального движения" Дареджан Цхвитария, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе призвал к сдержанности на фоне вероятности провокаций. "Сегодня принципиально важно, чтобы день прошел мирно, в обстановке, которая нужна грузинским избирателям. Сегодня грузинские избиратели должны сделать выбор в мирной обстановке, и я, конечно же, призываю все политические партии позволить избирателям сделать свой выбор", – сказал сегодня в эфире телеканала "Формула" Кобахидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Текущие выборы в Грузии – это возможность для избирателей отреагировать на политические события в стране, написал сегодня в своем блоге на "Кавказском узле" блогер BERG...man Tbilisi. "Сегодняшние выборы дают шанс, как сторонникам Саакашвили (тем более, их лидер сейчас в тюрьме), так и сторонникам "Грузинской мечты" (а точнее, противникам Саакашвили) ещё раз продемонстрировать расстановку сил в Грузии", – отметил он.