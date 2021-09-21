Коммунисты Калмыкии оценили роль наблюдателей в победе на выборах

21 сентября 2021, 05:23

Калмыцкие коммунисты показали неплохие результаты не только в Элисте, но и в некоторых районах республики, особенно на участках, где работали наблюдатели и члены комиссий с правом совещательного голоса от партии, отметил глава отделения КПРФ Николай Нуров. Руководитель реготделения "Справедливой России" Наталья Манжикова назвала выборы "грязными", а результаты партии - плохими.

Как писал "Кавказский узел", после подсчета 20 процентов голосов Избирком Калмыкии сообщил о лидерстве на выборах в республике "Единой России", при этом в Элисте большинство голосов отданы КПРФ. Коммунисты набрали большинство на тех участках, где подсчет голосов проводился под контролем доверенных лиц кандидатов, заявил активист "Наблюдательного полка" Санал Очиров.

На 15.00 мск 20 сентября Избирком Калмыкии обработал информацию 234 итоговых протоколов о голосовании в республике. В региональную комиссию не был сдан лишь протокол избирательного участка №73, расположенного в поселке Приманыч Ики-Бурульского района, где 20 сентября были отменены итоги голосования. Согласно информации, опубликованной на сайте избиркома, на выборах по одномандатному округу победил кандидат от "Единой России" Бадма Башанкаев, набравший 39 тысяч 717 голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Санал Убушиев – 21 тысяча 835 голосов. Кандидат от партии "Новые люди" Андрей Чиджиев набрал 8080 голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия" Наталья Манжикова – 6740 голосов. На выборах по федеральному округу "Единая Россия" получила 39,52 процента голосов избирателей Калмыкии. За КПРФ проголосовали 25,97 процента. За партию "Новые люди" - 12,23 процента. За "Справедливую Россию" - 5,86 процента. Остальные партии набрали менее пяти процентов.

На выборах 17-19 сентября "Единая Россия" получила самый низкий процент за всю историю существования партии в республике, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава калмыцкого отделения КПРФ Николай Нуров. "На сегодня, 20 сентября мы одержали победу в Элисте. Это еще неофициальные итоги. Но уже сейчас можно говорить, что у нас есть неплохие результаты не только в городе, но и на отдельных участках в районах. Там, где мы выставили наблюдателей, где работали наши члены комиссии с правом совещательного голоса, «Единая Россия» ничего не смогла сделать. Одним из положительных моментов этих выборов стало то, что мы смогли привлечь к работе «Наблюдательный полк»", - сказал Нуров.

Результаты партии могли быть выше, если бы не пандемия и противодействие властей, добавил глава калмыцкого отделения КПРФ. "Мы не смогли полноценно провести агитационную кампанию. Власти всячески препятствовали нам, запрещали проводить мероприятия, ссылаясь на пандемию. Но и у нас были недочеты – нельзя все сваливать на власть. Город у нас традиционно протестный. Мы получили здесь поддержку и с этим надо работать. Но, судя по невысокой явке (менее 47 процентов – прим. "Кавказского узла"), мы не смогли поднять с диванов значительную часть протестно настроенных жителей Калмыкии", - констатировал политик.

По данным ЦИК, явка в Калмыкии составила 46,74%.

По его словам, между наблюдателями и председателями участковых комиссий зачастую возникало недопонимание из-за того, что и те, и другие не успели толком освоить новый регламент трехдневного голосования. "«Наблюдательный полк» формировался на ходу. На основательную подготовку наблюдателей просто не было времени. Но и вторая сторона – многие председатели, секретари участковых комиссий – не были готовы. Республиканская избирательная комиссия не смогла подготовить своих людей к трехдневному голосованию. Во многом из-за этого возникали всякого рода эксцессы, противодействия. Там, где члены комиссий были хорошо подготовлены, работалось комфортно – я это знаю по собственному опыту", - отметил Нуров.

Нарушения на избирательных участках он также связал с плохой подготовкой членов комиссий. "На участке №2, расположенном в 23-й школе (в Элисте) председатель комиссии – молодой учитель – посадил наблюдателей за десять метров от стола с бюллетенями, собрал вокруг себя избирательную комиссию и стал раскладывать бюллетени по стопкам лицевой стороной вниз, не показывая наблюдателям галочки. Пришлось послать туда людей, привести эту комиссию в чувство. И таких инцидентов было много, особенно в районах – мы готовим по ним заявления в правоохранительные органы. А все потому, что некоторые люди были совершенно не подготовлены к выборам", - констатировал Нуров.

В дни голосования "Справедливая Россия" направила на горячую линию ЦИК "пять или шесть" жалоб на нарушения со стороны представителей участковых избиркомов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения партии Наталья Манжикова. "Посмотрим, какие будут результаты. Наблюдатели нам сообщали, что при подсчете голосов бюллетени «Справедливой России» попадали в стопку бюллетеней [другой партии]. На многих участках ведь бюллетени не показывали наблюдателям – просто объявляли название партии и кидали в ту или иную стопку. Видимо, было указание, что эта партия должна преодолеть пятипроцентный барьер. Так что часть своих процентов они получили за наш счет", - заявила Манжикова.

Предвыборную кампанию она назвала "грязной", при этом признала, что партия "не смогла защитить свои голоса на участках". "Накануне выборов по домам разнесли газету якобы «Справедливой России», где от моего имени обливают грязью Нурова и Убушиева. Представители «Единой России», выступая в районах, убеждали людей, что Манжикова не зарегистрирована на выборах, или что «Справедливая Россия» не пройдет в Госдуму, поэтому за нее не надо голосовать. Много чего было. Как бы там ни было, результаты на этих выборах у нас, конечно, плохие. Но наше региональное отделение продолжит работать так же активно, как работало раньше. Раз нас боятся, значит, есть за что", - сказала глава отделения "Справедливой России".

Заседание избиркома республики, на котором будут приняты решения об итогах голосования, запланировано на 21 сентября, сообщила в своем телеграм-канале "ОСобое мнение" член Избирательной комиссии Калмыкии с правом решающего голоса, юрист Оксана Санджинова.

Территориальные комиссии десяти из четырнадцати районов Калмыкии уже передали в избирком республики документацию, необходимую для определения результатов выборов. При этом территориальная комиссия Элисты "документы еще не представила", уточнила Санджинова.

Член Избиркома Калмыкии также опубликовала распечатку данных ГАС "Выборы" о результатах голосования в республике на 17.26 мск 20 сентября. Идентичные сведения были размещены на сайте избиркома по состоянию на 13.50 мск 20 сентября. Согласно информации республиканской избирательной комиссии, КПРФ сохранила лидерство в Элисте с результатом 28,95% голосов. Второе место в столице Калмыкии заняла "Единая Россия", набравшая 26,66% голосов. За партию "Новые люди" проголосовали 17,5% участвовавших в выборах элистинцев. "Справедливая Россия" получила 7,17% голосов.

На выборах по одномандатному округу большинство жителей Элисты проголосовало за кандидата от "Единой России" Бадму Башанкаева – 12 тысяч 143 человека. Кандидат от КПРФ Санал Убушиев набрал 10 тысяч 465 голосов. Кандидата от партии "Новые люди" Андрея Чиджиева поддержал 4301 элистинец. За кандидата от "Справедливой России" Наталью Манжикову отдали голоса 3160 человек.