Пикетчица в Степанакерте потребовала восстановить водоснабжение

07 сентября 2021, 11:11

Жительница Степанакерта Наира Айрумян на пикете потребовала от властей решить проблему с нехваткой воды в городе.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Степанакерта еще 7 августа сообщила о перебоях с водоснабжением в городе. Воду стали подавать по графику, в городе закрылись все автомойки. С 15 августа во дворы Степанакерта стали завозить пятитонные цистерны с водой. Для снабжения водой городских районов, в которых не была восстановлена подача воды, установили 25 пятитонных цистерн с водой. В водопровод поступает лишь четверть воды от нормы, поэтому возобновить круглосуточную подачу воды по всему Степанакерту не удается, указали 27 августа в городском "Водоканале". К 6 сентября половина жителей шестой зоны Степанакерта начала получать питьевую воду в дома и квартиры. Еще 20% населения карабахской столицы оставались без водоснабжения.

По данным мэрии Степанакерта, из-за сильной жары пересохли реки, и на городских очистных сооружениях уменьшились запасы питьевой воды. Одной из причин дефицита воды является увеличение численности жителей на 20%. Представитель мэрии пояснил, что решить проблему с водоснабжением Степанакерта возможно лишь после начала дождей. Однако жители города связали отсутствие воды с некомпетентностью чиновников.

По словам Наиры Айрумян, проживающей по адресу: Вазгена Саргсяна, 1, воды в ее доме нет с 7 августа. Женщина уверена, что власти "специально не дают воду, чтоб выделить деньги на строительство водохранилища на реке Патара". С требованием восстановить водоснабжение она вышла сегодня на центральную площадь Степанакерта и провела акцию перед президентским зданием.

6 сентября на своей странице в Facebook Наира Айрумян предупредила, что проведет акцию, если проблема не решится в течение дня. "Воду не дали, акция остается в силе", - написала она в сегодняшнем посте перед тем, как выйти на акцию.

"На самом деле, конечно, жалоба не на отсутствие воды, а на обман властей. В первую карабахскую войну тоже не было воды 10 месяцев, но мы знали, что другого выхода нет. Теперь выход есть, но власти оставляют за собой право обманывать нас, призывать "приспосабливаться", "смириться". Вы должны понять, что люди замечают вашу ложь, ошибки, безответственность", - говорится в сообщении Айрумян, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".