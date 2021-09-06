Пропавшие на Каспии туристы найдены в Дагестане

06 сентября 2021, 07:50

Семь человек, которые направились на катере из Волгограда в Махачкалу и перестали выходить на связь, найдены в акватории Каспийского моря в Дагестане, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 сентября спасатели начали поиски семи человек, которые направились на катере из Волгограда в Махачкалу и перестали выходить на связь в тот же день после того, как покинули порт в Астраханской области. На борту катера находятся трое детей и четверо взрослых, уточнили в Росморречфлоте.

Потерявшийся в районе Каспийского моря катер обнаружен пограничниками в Дагестане, сообщил сотрудник управления МЧС России по Астраханской области. "По состоянию на 08.00, катер "Корвет-750А" и семь человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений в Республике Дагестан. В медицинской помощи не нуждаются", – привело сегодня РИА "Новости" его слова.

Остров Тюлений расположен в северо-западной части акватории Каспийского моря. Имеет слегка вытянутую с северо-запада на юго-восток форму неправильного треугольника. Длина острова составляет около 10 километров, а максимальная ширина – 7 километров, говорится в публикации на сайте Дагестанского географического общества.

Напомним, что в связи с инцидентом с катером Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России начало доследственную проверку. "Предварительно установлено, что семь человек, в том числе трое малолетних детей, следовали на личном маломерном судне по маршруту Волгоград – Махачкала. После пересечения 135-го километра Волго-Каспийского морского судоходного канала связь с пассажирами была утеряна", – говорится в сообщении от 5 сентября на сайте ведомства.