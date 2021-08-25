Селевой поток в Гунибском районе Дагестана. Скриншот видео МЧС Дагестана

25 августа 2021, 19:36

Тело одного человека найдено после схода селя в Дагестане

Тело человека, унесенного селевым потоком, найдено в Гунибском районе Дагестана, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в горных районах Дагестана прошли мощные ливни. В Карадахской теснине (Гунибский район) разлившаяся река заблокировала туристов, были эвакуированы 34 человека. Еще двое  жители Москвы и Санкт-Петербурга, 1986 и 1984 годов рождения  пропали без вести. К их поискам подключились около тысячи местных жителей. Сегодня в Гунибский район вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. В МЧС сообщили, что эвакуация туристов потребовалась из-за нарушения правил безопасности.

В ходе поисково-спасательной операции в Дагестане спасатели обнаружили тело одного из унесенных селевым потоком, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. "В Гунибском районе найдено тело человека, идет опознание", - цитирует источник в ведомстве "Интерфакс".

Поиски продолжатся третьи сутки. В них, по данным МЧС, участвуют сотни волонтеров и десятки спасателей. К поискам также подключен вертолет МЧС.

Напомним, 23 августа пропали не только туристы, но и трое жителей Левашинского района. В селе Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло легковой автомобиль с двумя людьми, а в селе Куппа  "Газель" с водителем. Кроме того, сильные дожди повредили в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах автомобильные дороги. Движение автотранспорта на всех поврежденных участках ведется по временной схеме, сообщило вечером 24 августа Министерство транспорта Дагестана.

Примечание:

"Пользователи соцсетей призвали контролировать запрет на купание у Анапы", "Дело о гибели туристки в горах Кабардино-Балкарии дошло до суда", "Спасатели эвакуировали четырех туристов с гор на юго-востоке Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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