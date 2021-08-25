Поисковые работы в Карадахской теснине. Скриншот https://www.instagram.com/mchsdagestan/?hl=ru

25 августа 2021, 14:07

Эвакуация туристов в Дагестане потребовалась из-за нарушения правил безопасности

Туристы, оказавшиеся заблокированными в Карадахской теснине, не зарегистрировали свой маршрут и проигнорировали предупреждение об опасности нахождения в ущелье во время дождя, сообщили представитель МЧС Дагестана и директор лагеря, куда эвакуировали туристическую группу.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 августа в горных районах Дагестана прошли мощные ливни. В Карадахской теснине (Гунибский район) разлившаяся река заблокировала туристов, были эвакуированы 34 человека. Еще двое  жители Москвы и Санкт-Петербурга, 1986 и 1984 годов рождения  пропали без вести. К их поискам подключилось около тысячи местных жителей. Сегодня в Гунибский район вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

23 августа пропали не только туристы, но и трое жителей Левашинского района. В селе Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло легковой автомобиль с двумя людьми, а в селе Куппа "Газель" с водителем. Кроме того, сильные дожди повредили в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах автомобильные дороги. Движение автотранспорта на всех поврежденных участках ведется по временной схеме, сообщило вечером 24 августа министерство транспорта Дагестана.

Одна из групп туристов, которая оказалась заблокированной в горах Гунибского района, после спасения размещена в детском оздоровительно-спортивном лагере "Каскад", расположенном в нескольких километрах от ущелья, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор учреждения Иса Исаев. "15 туристов подняли в тот же вечер и разместили в лагере. Тех, кому понадобилась медицинская помощь, отвели в медпункт. Многие от произошедшего испытали шок", отметил он.

По словам Исаева, эта группа туристов приехала из Подмосковья. Все они работники одной частной фирмы, среди них и генеральный директор компании с семьей.

Карадахская теснина пользуется большой популярностью у туристов, туда ежедневно приезжает не меньше тысячи человек, указал Иса Исаев. "Но в дождливую погоду эти места очень опасны. Всех приезжих постоянно предупреждают, чтобы они не поднимались в ущелье, если идет даже небольшой дождь. Но многие это игнорируют. А в тот день, 23 августа, начался сильнейший ливень", указал Исаев.

Он отметил, что первыми отрезанной от выхода из ущелья группе туристов помогли местные жители. "Группа туристов уже спускалась, им осталось пройти последнюю лестницу. Но из-за повышения уровня воды в речке и схода селевых потоков они не могли дойти до моста. К тому же течение реки усилилось. К ним бросились на помощь наши местные ребята, которые и помогли им добраться до моста", рассказал Иса Исаев.

МЧС Дагестана призвало туристов регистрировать маршруты

Туристы, направляющиеся в горы Дагестана, должны регистрироваться в МЧС, однако участники групп, которых затем пришлось эвакуировать из Карадахской теснины, этим пренебрегли, указали корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Дагестана. "Они самостоятельно организовались и вышли", сказал представитель ведомства.

МЧС Дагестана напомнило сегодня туристам на своей странице в Instagram о необходимости регистрации, указав, что это касается маршрутов, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском. Для того чтобы проинформировать спасателей о походе, можно заполнить специальную форму на сайте МЧС республики или написать на указанную на этом сайте электронную почту. Допустимо и бумажное почтовое отправление или личный визит в отделение МЧС.

"При этом обязательно необходимо указать адрес, контактный телефон турфирмы, ФИО представителя и список участников мероприятия, информацию о маршруте: планируемое время выхода и возвращения, данные близкого родственника или друзей туристов. <...> Заблаговременное информирование спасателей о предстоящем путешествии позволит в случае необходимости спланировать эффективные спасательные мероприятия, вовремя прийти на помощь", говорится в сегодняшней публикации на странице mchsdagestan.

Примечание:

"Пользователи соцсетей призвали контролировать запрет на купание у Анапы", "Дело о гибели туристки в горах Кабардино-Балкарии дошло до суда", "Спасатели эвакуировали четырех туристов с гор на юго-востоке Грузии".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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