Эвакуация туристов в Дагестане потребовалась из-за нарушения правил безопасности

25 августа 2021, 14:07

Туристы, оказавшиеся заблокированными в Карадахской теснине, не зарегистрировали свой маршрут и проигнорировали предупреждение об опасности нахождения в ущелье во время дождя, сообщили представитель МЧС Дагестана и директор лагеря, куда эвакуировали туристическую группу.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 августа в горных районах Дагестана прошли мощные ливни. В Карадахской теснине (Гунибский район) разлившаяся река заблокировала туристов, были эвакуированы 34 человека. Еще двое – жители Москвы и Санкт-Петербурга, 1986 и 1984 годов рождения – пропали без вести. К их поискам подключилось около тысячи местных жителей. Сегодня в Гунибский район вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

23 августа пропали не только туристы, но и трое жителей Левашинского района. В селе Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло легковой автомобиль с двумя людьми, а в селе Куппа – "Газель" с водителем. Кроме того, сильные дожди повредили в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах автомобильные дороги. Движение автотранспорта на всех поврежденных участках ведется по временной схеме, сообщило вечером 24 августа министерство транспорта Дагестана.

Одна из групп туристов, которая оказалась заблокированной в горах Гунибского района, после спасения размещена в детском оздоровительно-спортивном лагере "Каскад", расположенном в нескольких километрах от ущелья, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор учреждения Иса Исаев. "15 туристов подняли в тот же вечер и разместили в лагере. Тех, кому понадобилась медицинская помощь, отвели в медпункт. Многие от произошедшего испытали шок", – отметил он.

По словам Исаева, эта группа туристов приехала из Подмосковья. Все они работники одной частной фирмы, среди них и генеральный директор компании с семьей.

Карадахская теснина пользуется большой популярностью у туристов, туда ежедневно приезжает не меньше тысячи человек, указал Иса Исаев. "Но в дождливую погоду эти места очень опасны. Всех приезжих постоянно предупреждают, чтобы они не поднимались в ущелье, если идет даже небольшой дождь. Но многие это игнорируют. А в тот день, 23 августа, начался сильнейший ливень", – указал Исаев.

Он отметил, что первыми отрезанной от выхода из ущелья группе туристов помогли местные жители. "Группа туристов уже спускалась, им осталось пройти последнюю лестницу. Но из-за повышения уровня воды в речке и схода селевых потоков они не могли дойти до моста. К тому же течение реки усилилось. К ним бросились на помощь наши местные ребята, которые и помогли им добраться до моста", – рассказал Иса Исаев.

МЧС Дагестана призвало туристов регистрировать маршруты

Туристы, направляющиеся в горы Дагестана, должны регистрироваться в МЧС, однако участники групп, которых затем пришлось эвакуировать из Карадахской теснины, этим пренебрегли, указали корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Дагестана. "Они самостоятельно организовались и вышли", – сказал представитель ведомства.

МЧС Дагестана напомнило сегодня туристам на своей странице в Instagram о необходимости регистрации, указав, что это касается маршрутов, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском. Для того чтобы проинформировать спасателей о походе, можно заполнить специальную форму на сайте МЧС республики или написать на указанную на этом сайте электронную почту. Допустимо и бумажное почтовое отправление или личный визит в отделение МЧС.

"При этом обязательно необходимо указать адрес, контактный телефон турфирмы, ФИО представителя и список участников мероприятия, информацию о маршруте: планируемое время выхода и возвращения, данные близкого родственника или друзей туристов. <...> Заблаговременное информирование спасателей о предстоящем путешествии позволит в случае необходимости спланировать эффективные спасательные мероприятия, вовремя прийти на помощь", – говорится в сегодняшней публикации на странице mchsdagestan.