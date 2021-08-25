Глава Левашинского района назвал размер выплат жителям пострадавших от непогоды сел

25 августа 2021, 19:00

Ливень и селевые потоки сильно повредили дороги в селах Левашинского района Дагестана, жители четырех сел остались без газа, общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей. Глава района распорядился выплатить по 30 тысяч рублей пострадавшим от непогоды местным жителям.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа стало известно, что село Урма в Левашинском районе Дагестана оказалось затопленным после ливней. Из информации, распространившейся в Instagram, следует, что сильное течение сносило автомобили. В результате схода селя повреждены жилой дом, участок дороги и несколько построек, уничтожены пруд с рыбой и сельхозугодья местного фермера. Минсельхоз Дагестана пообещал оказать поддержку пострадавшим от непогоды фермерским хозяйствам.

От ливневых дождей в основном пострадали села Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа Левашинского района, предварительный ущерб оценен в 50 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации района.

"Мы уже направили письмо в правительство республики, что предварительный ущерб в результате ливней составляет более 50 миллионов рублей", - процитировал сегодня ТАСС сотрудника пресс-службы.

Прошедший ливень и селевые потоки привели к значительным повреждениям инфраструктуры. "Очень сильно повреждены внутри сельские дороги (имеются глубокие расщелины)", - сообщил сегодня глава Левашинского района Шамиль Дабишев.

Глава района распорядился оказать первую помощь пострадавшим от стихийного бедствия. "Первую помощь [нужно оказать], сколько у нас, по 30 тысяч - кто пострадал, несколько домовладений, магазины. И нужно из дорожного фонда на ремонт дорог, что есть, из остатков выделить", - заявил Дабишев на видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Селевым потоком в Левашинском районе снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления, без газа остались 950 домов, говорится в другом сегодняшнем сообщении в Instagram Дабишева. "Работы по восстановлению газоснабжения Левашинского района ведутся почти круглосуточно. Частично уже газоснабжение в районе восстановили. В данное время работы по восстановлению подачи газа начаты на территориях населённых пунктов Арши, Куппа, Телагу и Буртани. Параллельно ведутся работы по расчистке и восстановлению дорог. Уточняется список пострадавших домовладений для оказания финансовой помощи из резервного фонда бюджета района", - указано в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 25 августа в административном центре Левашинского района – селе Леваши – ожидается умеренный дождь, температура воздуха составит +20 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 26 августа ожидается переменная облачность, слабый дождь, температура воздуха понизится до +15 градусов, скорость ветра – до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.