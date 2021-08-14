Возобновлено движение на трассе Магарамкент – Рутул

14 августа 2021, 08:25

Автодорога Магарамкент – Ахты – Рутул, движение по которой было ранее ограничено после схода селя в Рутульском районе, вновь открыта для проезда, отчитался Минтранс Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 августа было ограничено движение на автодороге Магарамкент – Ахты – Рутул из-за схода селя в Рутульском районе. Сель сошел после ливневого дождя, трасса размыта на отдельных участках, сообщил региональный Минтранс.

Дорожные службы завершили в Рутульском районе расчистку автодороги, движение на которой было ограничения из-за селевых сносов. Движение транспорта полностью восстановлено, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"Расчистка селевых сносов на автодороге Магарамкент – Ахты – Рутул, км 89 – км 94 в Рутульском районе полностью завершены. Транспортное сообщение восстановлено", – привел 13 августа ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в 14 августа в административном центре Рутульского района – селе Рутул – ожидается слабый дождь, температура воздуха составит +17 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 15 августа ожидается ясная погода, температура воздуха повысится до +10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.