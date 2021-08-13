Эвакуация жильцов дома в Тбилиси. Фото Rustavi2 https://www.rustavi2.ge/ka/news/206910

13 августа 2021, 07:11

Жильцы дома в Тбилиси эвакуированы из-за обвала грунта

Около 90 семей из жилого дома в Тбилиси размещены в гостиницах после обвала грунта около строящейся многоэтажки.

Минувшей ночью жители десятиэтажного дома на улице Отара Лордкипанидзе в Тбилиси были эвакуированы после обвала грунта около строящегося многоэтажного здания.

Один из жителей прислал в редакцию телеканала "Рустави-2" видеоролик, на кадрах которого показан обвал грунта, сказано в репортаже телеканала, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

На месте мобилизованы спасатели и полиция. По словам заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, проживающие на улице Лордкипанидзе жители временно размещены в гостиницах. "Первая задача властей – безопасность населения независимо от того, есть реальная угроза или нет. Есть некоторые риски. По предварительным данным, в доме на Лордкипанидзе, 10 проживает около 90 семей. Мы делаем все возможное, чтобы мобилизовать все [силы], чтобы жители указанного дома были в безопасности. Конечно, на данном этапе никто не может продолжать что-либо строить на этом участке", – сказал сегодня в эфире телеканала "Рустави-2" Бенделиани, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 28 марта жители Тбилиси вышли на акцию протеста с требованием остановить строительство на возвышенности Вашлиджвари которое, по их мнению, стало причиной возникновения оползня.

Примечание:

"Дорога в пригороде Тбилиси закрыта после оползня", "Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге", "Восстановлена разрушенная наводнением дорога в пригороде Тбилиси".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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