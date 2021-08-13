Жильцы дома в Тбилиси эвакуированы из-за обвала грунта

13 августа 2021, 07:11

Около 90 семей из жилого дома в Тбилиси размещены в гостиницах после обвала грунта около строящейся многоэтажки.

Минувшей ночью жители десятиэтажного дома на улице Отара Лордкипанидзе в Тбилиси были эвакуированы после обвала грунта около строящегося многоэтажного здания.

Один из жителей прислал в редакцию телеканала "Рустави-2" видеоролик, на кадрах которого показан обвал грунта, сказано в репортаже телеканала, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

На месте мобилизованы спасатели и полиция. По словам заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, проживающие на улице Лордкипанидзе жители временно размещены в гостиницах. "Первая задача властей – безопасность населения независимо от того, есть реальная угроза или нет. Есть некоторые риски. По предварительным данным, в доме на Лордкипанидзе, 10 проживает около 90 семей. Мы делаем все возможное, чтобы мобилизовать все [силы], чтобы жители указанного дома были в безопасности. Конечно, на данном этапе никто не может продолжать что-либо строить на этом участке", – сказал сегодня в эфире телеканала "Рустави-2" Бенделиани, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 28 марта жители Тбилиси вышли на акцию протеста с требованием остановить строительство на возвышенности Вашлиджвари которое, по их мнению, стало причиной возникновения оползня.