Оппозиционер задержан в Баку по уголовному делу

12 августа 2021, 11:30

Полицейские задержали члена партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова в связи с расследованием дела о ранении жителя Баку. Супруга активиста связала его задержание с критикой властей.

Как сообщал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Агиль Гумбатов был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику 30 марта 2020 года. Его соратники назвали причиной этого критику со стороны Гумбатова в адрес властей. 1 июля 2020 года активист был выписан из больницы.

29 марта 2020 года Гумбатов выступил c критикой руководства Азербайджана, выложив на своей странице в Facebook видеообращение к президенту Ильхаму Алиеву. На кадрах видео он стоит на фоне недостроенного дома, держит на руках ребенка и эмоционально обращается к главе страны. Ребенок при этом все время кричит. Гумбатов обвиняет власти в том, что из-за отсутствия средств он не может вылечить своего больного ребенка, нормально содержать семью.

Агиль Гумбатов пропал 11 августа около 17.30 по местному времени (16.30 по мск), рассказала его супруга Айгюн Гумбатова. "Агиль зарабатывал тем, что собирал картон из бытовых отходов и сдавал их в пункты сбора, а также по вызову выносил крупные объемы бытового мусора в частных домах. Вчера полшестого он пришел домой, покушал и опять ушел. Его часто вызывали, чтобы выйти вынести чей-то мусор. Видимо, и сейчас ему позвонили и таким путем его выманили из дома", – рассказала Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла".

После этого связь с Агилем прекратилась, добавила она. "Около полуночи я выступила в прямом эфире в Facebook и рассказала об исчезновении мужа. Я сказала, что Агиля либо опять поместили в психиатрическую клинику, либо арестовали", – сказала супруга активиста.

По ее словам, спустя два часа ей позвонили из Хазараского районного управления полиции и сообщили, что активист задержан по подозрению в совершении уголовного преступления. "Но они не сказали, в чем подозревают Агиля. Очевидно, это клеветническое обвинение. Агиля преследуют за критические публикации в соцсетях в адрес властей. Его и ранее преследовали за это, арестовывали, сажали в психиатрическую клинику", – сказала Гумбатова.

В пресс-службе МВД Азербайджана подтвердили задержание Гумбатова. "Агиль Гумбатов был задержан 11 августа в поселке Зиря Хазарского района Баку в связи с нанесением на почве личного конфликта местному жителю Ямену Мамедову ножевых ранений", – сказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

Он отказался уточнить статус Гумбатова по этому делу. "Ведется расследование", – заявил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

Напомним, что это не первое задержание Агиля Гумбатова. Также он был доставлен в полицию 15 марта 2019 года. На следующий день суд назначил ему 30 суток ареста по административной статье "Неподчинение законным требованиям сотрудника полиции". Его однопартийцы предположили, что власти преследуют оппозиционера за видеообращение к президенту Ильхаму Алиеву с жалобой на увольнение по политическим мотивам.

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