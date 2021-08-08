Смерчи разрушили постройки на пляже под Новороссийском

08 августа 2021, 21:45

Сильные смерчи образовались сегодня в Черном море в пригороде Новороссийска, два из них вышли на пляж, разрушив постройки. Никто из людей не пострадал, сообщило МЧС, предупредив о неблагоприятных погодных условиях и новой опасности формирования смерчей.

Видео смерчей в Черном море в районе Новороссийска сегодня публикуют люди в различных соцсетях и мессенджерах. На одном из таких видео, размещенном в соцсети "ВКонтакте", снято, как смерч вышел из моря на пляж в селе Широкая Балка (входит в состав Новороссийска) и снес крышу пункта с рекламой дайвинга. На кадрах видно, как за зданием пытается спрятаться от вихря мужчина.

Еще один водяной вихрь прошел мимо небольшого туристического корабля и пирса, вышел на пляж и поднял в воздух куски деревянных навесов. Некоторые из них несильно пострадали, однако у других улетела крыша, а основание оказалось вырванным из земли, сообщило издание 93.ru. Смерч образовался утром 8 августа в море, быстро преодолел несколько десятков метров и вышел на берег, где снес крыши с пляжных конструкций и вырвал деревянные навесы, сообщили "Кубанские новости".

На видео, опубликованном Татьяной Кубанской в соцсети "Одноклассники" видно, как многометровый столб воды быстро движется к берегу. "Прямо очень близко, прямо очень", - говорит человек за кадром. "Люди бегут", - отвечает второй голос за кадром. По мере приближения смерча на набережной поднялся сильный ветер, а когда смерч вышел на берег, в воздух полетели различные предметы.

В Черном море в районе Новороссийска сегодня образовались сразу три смерча, сообщила сегодня "Кубань 24".

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, пострадавших нет, пишут "Юга.ру".

Сообщение о неблагоприятных погодных условиях региональное управление МЧС опубликовало сегодня утром на своем сайте. "C 8 по 10 августа ожидается комплекс метеоявлений – сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра. На черноморском побережье имеется опасность формирования смерчей. На реках Краснодарского края ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - проинформировало ведомство.

До конца суток 8 августа и в течение 9 августа на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, указано в другом сообщении спасателей. "При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям", - говорится в сообщении МЧС Кубани.

Как писал "Кавказский узел", в июле сильные ливни и ветер привели к подтоплениям в Сочи. 24 июля в городе выпала месячная норма осадков. В зонах подтопления оказались Лазаревское, Вардане, Лоо, Дагомыс, Адлер, Хоста и Кудепста. 6 июля в Сочи из-за паводков был введен режим ЧС. Жертвами наводнения в регионе стали не менее восьми человек. Местные жители рассказали, что вода испортила их дома и автомобили, посетовав, что власти не торопятся устранять последствия разгула стихии. Власти отчитались, что волонтеры помогают жителям Кубани, организованы доставка питьевой воды и сбор вещей для пострадавших. Жители заявили, что компенсации, обещанные властями за утрату имущества, не покроют ущерба.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 9 августа в Новороссийске ясно, температура воздуха +24 градуса, скорость ветра - два метра в секунду. Днем 9 августа ожидается умеренный дождь, температура воздуха повысится до +26 градусов, а скорость ветра - до трех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.