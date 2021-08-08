08 августа 2021, 18:45

Пять российских военных стали жертвами ДТП в Армении

Один военнослужащий российской базы погиб, еще четверо получили травмы в аварии на трассе Гюмри - Ереван.

Авария произошла сегодня утром на трассе Гюмри — Ереван около населенного пункта Талин. По предварительным данным, военнослужащий российской базы, находившийся за рулем личного автомобиля, не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

"Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь", - цитирует сообщение пресс-службы Южного военного округа РИА Новости.

Российское командование в Армении участвует в проверке инцидента. "По факту ДТП командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводится проверка", - приводит сообщение пресс-службы Южного военного округа "Интерфакс".

Напомним, в городе Гюмри развернута 102-я российская военная база, 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора по размещению этой базы до 2044 года. База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300 и истребителями МиГ-29, на ней служат около 4,5 тысячи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "102-я военная база Группы российских войск в Закавказье".

Примечание:

"Опорные пункты российской военной базы созданы на юге Армении", "Следком Армении озвучил версию смерти российского контрактника", "Российский контрактник найден мертвым в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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