08 августа 2021, 11:21

Разлив нефти в порту Новороссийска локализован

Место разлива нефти, произошедшего при заправке танкера под Новороссийском, локализовано, начата проверка обстоятельств инцидента, сообщила транспортная прокуратура.

Как писал  "Кавказский узел", 7 августа при заправке греческого танкера Minerva Symphony в поселке Южная Озереевка под Новороссийском произошел выброс нефти, загрязнившей около 200 квадратных метров в шести километрах от берега Черного моря.

Место разлива нефти в порту Новороссийска локализовано, сообщила сегодня пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"Новороссийской транспортной прокуратурой [...] проводится проверка исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении, размещенном в 9.29 мск на сайте ведомства.

Сообщения об итогах проверки, по состоянию на 11.20 мск, на сайте и в Instagram-аккаунте ведомства не опубликованы.

Примечание:

"Новороссийский морской порт оштрафован за загрязнение Черного моря", "Экологи усомнились в официальной версии разлива нефти в Туапсе", "Жители Кубани выступили против строительства мусорного полигона близ монастыря".

Автор: "Кавказский узел"

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