Разлив нефти произошел под Новороссийском

08 августа 2021, 03:03

При заправке греческого танкера под Новороссийском произошел выброс нефти, загрязнившей около 200 квадратных метров акватории Черного моря.

Залповый выброса нефти произошел при заправке танкера 7 августа в поселке Южная Озереевка под Новороссийском.

Во время заправки танкера Minerva Symphony (порт приписки - Пирей, флаг - Греция) на причале ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р". "При погрузке с терминала КТК выносного нефтеналивного устройства - это в море, километров шесть от берега находится - произошел выброс сырой нефти", - цитирует слова источника в пресс-службе Росморречфлота ТАСС.

Создан специальный оперативный штаб, на месте разлива выставлены боновые заграждения, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 мая в Туапсе был введен режим повышенной готовности после разлива нефти в море. В тот же день спасатели отчитались, что ликвидировали масляные пятна в морской акватории. Пятна на поверхности воды не нанесли вреда птицам и животным, заявила мэрия Туапсе. Росприроднадзор и следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю предположили, что сотрудники управления ЖКХ причастны к загрязнению акватории Черного моря. Пользователи соцсети сочли очистку побережья некачественной. 29 мая Росприроднадзор зафиксировал в море у Туапсе масляное пятно площадью 30 на 150 метров. Экологи усомнились в официальной версии разлива нефти.