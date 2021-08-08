Стоп-кадр видео на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда elbrusskii_vpso в Instagram. https://www.instagram.com/p/CSSJ1ODn0uu/в

08 августа 2021, 10:58

Турист пострадал в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели эвакуировали на вертолете альпиниста, который получил травмы на горе Виа-Тау в Кабардино-Балкарии.

По данным спасателей, турист пострадал при восхождении на гору Виа-Тау.

Скриншот сообщения на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда elbrusskii_vpso в Instagram. https://www.instagram.com/p/CSSJ1ODn0uu/

"Спасательная операция обошлась за полчаса... Правда, пострадавшему переломами обоих конечностей пришлось чуть подождать, но, думаю, это лучше, чем под дождем всю ночь", - говорится в опубликованном поздно вечером 7 августа сообщении на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда elbrusskii_vpso в Instagram, насчитывающего 20,5 тысяч подписчиков.

В посте также опубликовано видео спасательной операции. На нем видно, как вертолёт летит со стороны гор и приземляется на посадочную площадку, его встречают два спасателя. По данным на 10.30 мск сегодня видео посмотрели 3 724 раза.

"Кавказский узел" также писал, что 4 августа один человек погиб и один получил травмы при камнепаде в ущелье Безенги.

Примечание:

"180 человек остались в заблокированном селем лагере в Кабардино-Балкарии", "Спасатели эвакуировали альпинистов с горы Джангитау", "Два альпиниста пострадали в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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