06 августа 2021, 19:45

Кубанский чиновник осужден по делу о хищении 64 миллионов

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил бывшего руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее Андрея Краснова к восьми годам колонии общего режима.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года суд заключил под стражу руководителя управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее Андрея Краснова.

По данным следствия, обвиняемый заключил договор на реализацию арестованного по решению суда имущества в Краснодарском крае с компанией, и та продала его. Торги впоследствии были обжалованы, но так как компания не перечислила деньги на счет Хостинского отдела судебных приставов, арест на них наложен не был.

Суд в Краснодаре признал виновным бывшего руководителя регионального управления Росимущества Андрея Краснова в превышении должностных полномочий, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Следствием и судом установлено, что подсудимый в мае 2016 года заключил с компанией "РегионКонсалтСервис" незаконный контракт на реализацию арестованного имущества. Полученные в результате 64,7 миллиона поступили на счет компании и были похищены ее сотрудниками. При этом, по постановлению суда, эта же сумма была выплачена из бюджета Российской Федерации, сообщило сегодня управление Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

Суд приговорил Краснова к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил его на три года права занимать должности в органах государственной власти. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Уголовное дело поступило в суд 21 декабря 2020 года, состоялось 16 судебных заседаний, последнее из них - 5 августа, следует из карточки дела на сайте Октябрьского районного суда Краснодара.

Примечание:

"Кубанские полицейские объявлены в розыск в связи с вымогательством", "Правозащитники добились уголовного преследования силовика за избиение жителя Кубани", "Главный архитектор Краснодара осужден за превышение полномочий".

Автор: "Кавказский узел"

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