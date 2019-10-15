Глава Росимущества на Кубани и в Адыгее арестован по делу о махинациях на 65 миллионов

15 октября 2019, 21:32

Суд заключил под стражу руководителя управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее Андрея Краснова, обвиняемого в том, что приставы не получили деньги от проданного имущества.

По данным следствия, обвиняемый заключил договор на реализацию арестованного по решению суда имущества в Краснодарском крае с компанией, и та продала его за 64,7 миллионов рублей.

Торги впоследствии были обжалованы, но так как компания не перечислила деньги на счет Хостинского отдела судебных приставов, арест на них наложен не был, передает сегодня сообщение пресс-службы УФСБ по Краснодарскому краю РБК.

Ведомство утверждает, что, заключив контракт напрямую, Краснов лишил специализированные организации возможности самостоятельно принимать средства на свои счета и рассчитываться со службой судебных приставов и налоговой службой. Ессентукский городской суд принял решение заключить под стражу Краснова по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили со ссылкой на пресс-службу ведомства "Юга". Дата решения суда не уточняется.

В отношении Краснова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст 286 УК РФ), сообщил 24 сентября со ссылкой на копию постановления о возбуждении уголовного дела "Коммерсант-Юг". Краснова временно отстранили от выполнения обязанностей, отмечает издание.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно его ареста и версии следствия не поступало. На сайте Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Краснов значится руководителем ведомства по состоянию на 21.00 мск сегодня. Сайт Ессентукского городского суда был недоступен на 21.10 мск. Информации об аресте чиновника нет на сайте УФСБ России по данным на 21.20 мск.

"Кавказский узел" также писал, что 3 октября суд продлил срок содержания под стражей бывшего главы Туапсе Владимира Зверева, обвиняемого в превышении полномочий и служебном подлоге.