05 августа 2021, 21:33

Движение по дороге в Дагестане ограничено после схода селя

Селевые потоки сошли на дорогу в Рутульском районе Дагестана, ведется расчистка проезжей части, сообщил сегодня Минтранс Дагестана.

На автодорогу Магарамкент-Ахты-Рутул после ливневого дождя сошли селевые выносы, трасса размыта на отдельных участках.

При сходе селя никто не пострадал, сообщило ТАСС со ссылкой на Минтранс Дагестана.

Движение по дороге ограничено, ведутся работы по расчистке. Задействованы две единицы дорожной техники, говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Трасса Магарамкент-Ахты-Рутул связывает населенные пункты Магарамкентского, Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского районов с другими районами республики, с Махачкалой, а также соединяется с федеральной автодорогой "Кавказ".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 6 августа в административном центре Рутульского района – селе Рутул – ожидается слабый дождь, температура воздуха +11 градусов, скорость ветра – метр в секунду. Днем 6 августа ожидается переменная облачность, без осадков,  температура воздуха повысится до +20 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Дороги в двух районах Дагестана заблокированы в результате селя", "Пять автодорог повреждены в Дагестане после ливней", "Глава села в Цумадинском районе сообщил о проблемах с водой".

Автор: "Кавказский узел"

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