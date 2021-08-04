Ализамин Салаев пожаловался на отсутствие медпомощи в колонии

04 августа 2021, 19:02

Член Партии народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев заявил об отсутствии медицинской помощи в колонии, где он отбывает наказание. У активиста болезнь сердца и он нуждается в госпитализации, сообщил его сын.

Как писал "Кавказский узел", Ализамин Салаев, который отбывает срок по обвинению в клевете и оскорблении после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского, сообщил об избиениях в колонии после объявленной им в знак солидарности с Тофигом Ягублу голодовки. 18 сентября 2020 года сын оппозиционера заявил о продолжении отцом голодовки, причиной которой являются также притеснения и физическое давление на него в колонии. 19 сентября Салаев после обращений к омбудсмену и в Пенитенциарную службу был переведен в другую колонию. Он заявил, что на новом месте у него нет жалоб на притеснения. Родные жаловались, что состояние здоровья активиста резко ухудшилось, однако он не получает никакой медицинской помощи. После их жалоб Салаев получил медпомощь.

На 7-минутном видео в YouTube-канале Made in Azerbaijan показаны кадры спора между Ализамином Салаевым и человеком в штатском, который назван начальником одного из отделов полиции. Салаев обвинил этого человека в том, что, обесчестив девушку, он не женился на ней, что вызвало возмущение жителей Сальяна, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который перевел их диалог. Собеседник Салаева заявил, что тот не имеет права обвинять его, поскольку он не родственник девушки.

Сын Салаева рассказал, что здоровье его отца ухудшилось в заключении. "В азербайджанских колониях в помещениях содержания заключенных нет кондиционеров, а вентиляторов не хватает. В 40-градусную жару там страшная духота, находиться там тяжело. А для моего отца, страдающего сердечным заболеванием, жить в таких условиях среди ста человек – это просто пытка. У отца в день по три-четыре раза происходят сердечные приступы. Но его не переводят в лечебное учреждение. Он протестует против этого. Видимо, его специально провоцируют, чтобы посадить в карцер накануне предстоящего 6 августа рассмотрения его жалобы об освобождении по УДО", - предположил Огтай Салаев.

По его словам, активист уже провел в тюрьме 1 год и 4 месяца. "Отцу остается до окончания тюремного наказания всего 11 месяцев. В связи с отбытием более половины срока он обратился в Хазарский районный суд Баку с просьбой смягчить ему наказание и условно-досрочно освободить. Однажды уже судебное заседание проводилось, но решение не было принято. Следующее заседание должно состояться 6 августа", - сказал сын заключенного корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Ализамина Салаева Эльчин Садыгов сообщил, что 3 августа направился в колонию, чтобы встретиться с подзащитным. "Я хотел проконсультироваться с Салаевым перед судебным заседанием и проверить его состояние в связи с жалобами семьи на отсутствие лечение и давление на него. Но меня не пропустили к подзащитному, хотя я представил адвокатский ордер, удостоверение адвоката", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Садыгова, от него потребовали письмо из Пенитенциарной службы. "Но в законе такого нет. Если дело человека в суде, то независимо от того, где он содержится, адвокат имеет право доступа к нему. Если я представляю ордер, подтверждающий, что я адвокат этого человека, - этого достаточно. Не исключаю, что мне не дали встречу из-за жалоб Ализамина Салаева, чтобы скрыть возможные проблемы с его физическим состоянием", - отметил он.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы опровергли утверждения о неоказании Салаеву медицинской помощи и заявили об отсутствии у него проблем со здоровьем. Кроме того, в ведомстве отметили, что у защитников нет проблем для встреч с заключенными. "Просто есть определенные процедурные правила, которые следует соблюдать", - сказали в Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов отметил, что в учреждениях для заключенных у адвокатов требуют письмо от Пенитенциарной службы только для первого посещения. "Это требование само по себе неправомерно. Но, если заключенному предстоит судебное заседание, то для адвоката вообще не должно быть никаких помех для встречи с подзащитным. И, если адвоката не допускают, то это нарушение закона", - сказал Иманов корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".