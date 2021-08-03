Фуад Шихиев отпущен под домашний арест

03 августа 2021, 03:24

Советский районный суд Махачкалы перевел бывшего главу Дербентского района Фуада Шихиева под домашний арест до 30 сентября.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев был задержан силовиками 20 июля - спустя два дня после перевода под домашний арест. Он обвинен в превышении должностных полномочий.

Фуад Шихиев и сотрудник Дербентского отдела Росреестра Эльман Наврузалиев были обвинены в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. По версии следствия, Шихиев создал преступную группу, которая по поддельным документам регистрировала право на земельные участки, а затем продавала их или сдавала в аренду. За два года было похищено более 500 участков, общая кадастровая стоимость которых превысила 38 миллионов рублей, а рыночная - 200 миллионов рублей. По информации местного издания "Черновик", всего в деле 22 фигуранта. Фуад Шихиев и другие обвиняемые были задержаны в конце июля 2020 года. Защита отметила, что все остальные обвиняемые были переведены под домашний арест, однако Шихиеву суд в Махачкале 28 мая продлил срок содержания под стражей до 28 июля.

Советский районный суд Махачкалы 2 августа отпустил бывшего главу Дербентского района Фуада Шихиева под домашний арест на два месяца, до 30 сентября, пишет "Ёлдаш".

Адвокат Рафик Маматов на заседании суда отметил, что не знает, прекращено ли первое уголовное дело. Он задался вопросом, почему, в случае, если не прекращено, указанный эпизод не приобщен к первому делу, информирует "Черновик".

Оба дела прокомментировал и сам Шихиев. По его словам, 500 участков, в продаже которых его обвиняют, были предоставлены с 2013 по 2016 годы. "Я по этим земельным участкам обращался в прокуратуру, в суды. Заявлял, что эти участки незаконно выделены, чтобы их вернули", - приводит его слова издание.

Он отметил, что спустя год его отпустили из СИЗО. "Я выхожу. В этот же день узнаю, что на меня возбуждено новое дело. 4 дня я нахожусь на свободе, а потом меня вновь задерживают", - заявил Шихиев.

По его словам, в его обязанности не входило проведение аукционов. Адвокат отметил, что о законности аукциона говорит и тот факт, что нет решения дагестанского УФАС о его незаконности.

Причиной уголовного преследования Шихиева стали его усилия по возвращению в собственность Дербентского района незаконно изъятых земельных участков, заявил ранее "Кавказскому узлу" Шамиль Хадулаев. По его мнению, Шихиев изначально предполагал, что наживет врагов, которые захотят ему отомстить, но надеялся на защиту со стороны республиканских властей. В итоге защиты Шихиев не получил, указал Хадулаев. По его мнению, уголовное дело в отношении Шихиева является заказным.

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