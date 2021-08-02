Временный глава Центризбиркома избран в Грузии

02 августа 2021, 15:18

Георгий Каландришвили будет возглавлять ЦИК Грузии в течение шести месяцев. Кандидатуру Каландришвили поддержали 83 парламентария, этого оказалось недостаточно для избрания главой ЦИК на пять лет.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания объявила, что с 1 июля уходит в отставку. По ее словам, это способствует проведению объективных выборов и ускорит разрешение политического кризиса в стране. Президент Грузии Саломе Зурабишвили своим указом объявила конкурс на пост председателя ЦИК . Оба кандидата на пост председателя ЦИК Грузии, Георгий Каландаришвили и Георгий Сантуриани, возглавляют департаменты в комиссии, при них были допущены нарушения по время последних парламентских выборов, что свидетельствует об их связях с "Грузинской мечтой", считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские оппозиционеры.

Согласно новой версии Избирательного кодекса Грузии, председатель ЦИК должен быть избран парламентом. Президент в течение 15 дней должен издать указ о проведении конкурса на пост председателя ЦИК и о создании комиссии, которая его проведет. В состав комиссии входит от 9 до 11 членов, которые в течение 12 дней рассмотрят и отберут не больше трех кандидатов на пост. После этого президент Грузии представляет парламенту двух кандидатов, из которых парламент избирает председателя ЦИК. Председатель ЦИК должен быть избран 2/3 голосами от списочного парламента сроком на пять лет. Если кандидат не получит поддержку такого количества депутатов, то срок его полномочий на посту председателя ЦИК составляет полгода.

Георгий Каландришвили будет председателем Центральной избирательной комиссии в течение шести месяцев. Голосование за кандидатов на пост председателя ЦИК и членов комиссии состоялось сегодня на внеочередном заседании парламента Грузии. Кандидатуру Георгия Каландришвили поддержали 83 депутата, трое выступили против, сообщило издание 24news.ge.

Парламент имеет право голосовать за кандидатов на должность главы Центризбиркома четыре раза. Для того, чтобы быть избранным председателем ЦИК сроком на пять лет, необходимо за один раз набрать 100 голосов. В случае недостаточного количества голосов, назначается повторное голосование. При третьем голосовании победа возможна при одобрении 90 депутатов. Но если необходимые голоса не будут снова получены, кандидата можно будет избрать большинством списка, но не на пять лет, а на шесть месяцев. Сегодняшнее голосование было четвертой попыткой избрать главу ЦИК, пояснило издание.

Глава отдела кадров ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили родился в 1984 году. По образованию Каландришвили – специалист по информационным технологиям и английскому языку, также у него есть юридическая степень. В ЦИК Грузии он работает с 2008 года, первая должность Каландришвили в избрикоме - руководитель Департамента по связям с общественностью ЦИК, сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

Также депутаты парламента сегодня избрали членами комиссии Гию Цацашвили и Майб Заридзе, сообщило издание.