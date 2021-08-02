Совместные учения России и Индии начались в Волгоградской области

02 августа 2021, 02:56

Совместные военные сухопутные учения России и Индии "Индра-2021" начались на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Военные двух стран отработают совместную борьбу с терроризмом.

Как писал "Кавказский узел", совместные военные учения России и Индии "Индра" впервые прошли на территории Южного военного округа, на полигоне Прудбой в Волгоградской области в октябре 2014 года

В военных маневрах "Индра-2021", которые начались на полигоне Прудбой в Волгоградской области 1 августа, принимают участие около 250 военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа и около 250 военных из Индии. Кроме того, задействованы более 100 единиц военной техники и вооружения, в частности, бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А и реактивные системы залпового огня "Град", пишет сегодня, 2 августа "Коммерсант".

Учения продлятся до 13 августа.

Задача учений - отработка совместной деятельности по борьбе с терроризмом, в частности, поиск, обнаружение и уничтожение незаконных вооруженных формирований, взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки.

Учения проводятся с 2003 года. Первоначально они представляли собой военно-морские маневры, затем в них включили также сухопутную фазу. В 2020 году сухопутная часть учений не проводилась из-за пандемии коронавируса, состоялась лишь морская часть маневров в акваториях Андаманского моря и Бенгальского залива, говорится в сообщении на сайте министерства обороны Российской Федерации.