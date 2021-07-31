31 июля 2021, 12:59

Травмирование парашютиста на Кубани обернулось уголовным делом

Пострадавший на аттракционе "Парашют" в поселке Новомихайловский госпитализирован, следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

По данным ведомства, мужчина, катаясь на водном аттракционе "Парашют", прикрепленном к маломерному судну, упал с высоты 15 метров в Черное море. "Пострадавший был госпитализирован с повреждениями различной степени тяжести", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю, уточнив, что инцидент произошел 30 июля.

Следователи возбудили дело по ч.1 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре 2018 года на побережье Черного моря на Кубани при полете на парашюте пострадали двое туристов.

Примечание:

"Сотрудник серф-станции в Сочи уволен за объявление о платном спасении утопающих", "Спасатели эвакуировали травмированного в горах Сочи подростка", "Два человека арестованы после гибели туристов в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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