Азербайджан отправил 100 спасателей на помощь Турции

30 июля 2021, 21:00

Первая группа сотрудников МЧС Азербайджана отбыла сегодня в Турцию для тушения лесных пожаров. Всего на борьбу со стихийным бедствием будут направлены 500 азербайджанских пожарных.

Сто сотрудников Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана отбыли сегодня специальным рейсом азербайджанской авиакомпании AZAL в город Даламан для участия в тушении лесных пожаров. В состоянии готовности находятся для отправки в Турцию еще 400 пожарных, два вертолета и более 50 единиц другой техники, сообщили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

Пожары начались 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. К нему, по предварительным данным, привела установившаяся в регионе сильная жара. Позднее стало известно, что горят леса близ Мармариса в провинции Мугла на юго-западном побережье страны. Пожары зафиксированы в общей сложности в семи регионах страны. Тушить леса помогает российская авиация - три специальных самолета Бе-200. Министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли заявил, что пострадали более 180 человек, сообщило сегодня ТАСС .

Вопрос об оказании помощи Турции в тушении лесных пожаров сегодня в телефонном разговоре обсудили премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай. Асадов заверил, что более 500 человек личного состава МЧС, вертолеты, а также другая необходимая техника и материалы будут отправлены в Турцию в кратчайшие сроки, сообщила пресс-служба Кабинета министров Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники МЧС Азербайджана и ранее участвовали в тушении пожаров за рубежом. В 2017 году самолет министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана успешно ликвидировал пожары в восьми населенных пунктах Израиля. В 2010 году два вертолета Ми-17 и Ка-32а МЧС Азербайджана участвовали в тушении лесных пожаров в России.