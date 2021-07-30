30 июля 2021, 05:30

Землетрясение произошло на востоке Армении

Подземные точки магнитудой четыре зафиксированы в Гегаркуникской области, землетрясение ощущалось в населенных пунктах Котайкской и Тавушской областей Армении.

Землетрясение произошло в Гегаркуникской области 29 июля в 21.09 по местному времени (20.09 мск).

По данным МЧС Армении, его эпицентр находился в трех километрах к северо-востоку от села Шоржа. Сила толчков в эпицентре составила четыре-пять баллов, информировала со ссылкой на ведомство "Новости-Армения".

Землетрясение силой силой четыре балла ощущалось в селе Шохакат Гегаркуникской области, силой три балла - в городах Севан, Гавар, Чамбарак ,  той же области, два балла - в городе Абовян Котайкской области и селе Айгедзор Тавушской области, отмечается в сообщении.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине один километр в точке с координатами 40.49 градуса северной широты и 45,36 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта точка находится примерно в 80 километрах от Еревана, и в 12 километрах от города Чамбарак Гегаркуникской области. О жертвах и разрушениях в результате землетрясения не сообщается.

В ночь на 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана начались локальные бои. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные захватили боевой пост, но были отброшены в результате контратаки. С обеих сторон есть раненые, погибли три армянских солдата. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Жители приграничных армянских сел сообщили, что перестрелки прекратились, но пожаловались на проблемы с использованием пастбищ вблизи азербайджанских позиций.

"Кавказский узел" также писал, что12 июля два землетрясения магнитудой 3 и 2,8 были зафиксированы за сутки в Армении возле границ с Грузией и Турцией.

Примечание:

"25 жителей Армении обратились в больницы после землетрясения", "Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Грузии", "Житель Еревана пострадал в результате землетрясения".

Автор: "Кавказский узел"

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