28 июля 2021, 19:34

Житель Кабардино-Балкарии погиб при падении машины в обрыв

Автомобиль упал в обрыв в Кабардино-Балкарии, погиб находившийся за рулем житель поселка Залукокоаже.

По данным МЧС, инцидент произошел сегодня Зольском районе. Автомобиль "Нива" упал в обрыв в урочище "Канжал".

Водитель машины получил несовместимые с жизнью травмы, сообщило на своем сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Погибший - 40-летний житель поселка Залукокоаже, сказано в сообщении на сайте МВД республики.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2019 года при падении машины с обрыва в Чегемском районе Кабардино-Балкарии водитель погиб, пассажир с травмами был доставлен в больницу.

Примечание:

"Падение девушек с обрыва вызвало вопросы о безопасности туристов в Дагестане", "Один человек погиб при падении машины с обрыва в Дагестане", "Участник схода тейпа погиб в горах Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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