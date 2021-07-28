Власти Сочи запретили строительство многоэтажек

28 июля 2021, 11:51

На два года введен мораторий на выдачу разрешения на строительство многоэтажных домов, разрешения на строительство частных домов будут выдаваться с ограничениями, сообщило сегодня горсобрание Сочи.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июля власти предупредили жителей и гостей Сочи о возможной эвакуации из-за непогоды и разливов рек, однако позже отказались от планов эвакуировать жителей. 24 июля разлившаяся река Мацеста снесла в воду автомобиль с четырьмя пассажирами, они погибли. Сильные дожди в городе происходят регулярно, но такие подтопления случаются только в последнее время, отметили опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы. По их мнению, такие последствия ливней связаны с хаотичной застройкой города многоэтажками.

Депутаты городского собрания Сочи на сегодняшней сессии проголосовали за введение жестких ограничений на новое жилищное строительство на курорте, сообщила пресс-служба горсобрания Сочи.

"Согласно принятому решению, запрещено строительство объектов жилого назначения, за исключением строительства индивидуальных жилых домов, объектов, возводимых в целях восстановления прав обманутых дольщиков, исполнения ранее заключенных договоров комплексного и устойчивого развития территории, а также объектов, финансируемых за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов", - привело издание Sochinews слова представителя пресс-службы.

Ограничения будут действовать около двух лет, пока разрабатывается генплан города. в этот период не будут выдаваться разрешения на строительство многоквартирных домов. Частные дома будет разрешено строить площадью не более 300 квадратных метров и высотой не более 12 метров, пояснили в пресс-службе. "Это делается для того, чтобы провести ревизию земли на курорте и определить места под строительство социальных объектов, дефицит которых сложился в городе", - сообщил ТАСС со ссылкой на представителя горсобрания.