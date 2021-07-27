27 июля 2021, 12:10

Дополнительный ковид-стационар открыт в Карачаево-Черкесии

Северный инфекционный госпиталь на 200 мест открыт в Карачаево-Черкесии для пациентов с COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня в Карачаево-Черкесии 305 коек развернуты в оперативном режиме в ковид-госпитале на базе Черкесской городской клинической больницы из-за резкого роста числа госпитализаций. 5 июля две больницы в республике перепрофилировали под ковидные госпитали.

В Карачаево-Черкесии открыт еще один госпиталь на 200 мест для больных коронавирусом. "Общее количество действующих коек сейчас 935, госпитализировано 654 человека", - цитирует пресс-службу главы и правительства региона "Интерфакс".

В планах, по данным правительства, оборудовать ковидный госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера и инфекционное отделение в карачаевской больнице.

Глава региона Рашид Темрезов отметил, что в республике достаточный запас средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, кислорода, имеются мощности для проведения КТ-исследований, однако есть проблемы с рядом препаратов, которые используются для лечения тяжелых больных. Темрезов сообщил, что на протяжении последней недели наблюдается ежедневный рост числа заболевших на уровне 55 человек, увеличивается число госпитализированных.

Число зараженных COVID-19 за период пандемии в Карачаево-Черкесии на сегодня составило 22 152. Из них 20 637 человек выздоровели, 281 - скончались. 657 человек госпитализированы, сказано в сообщении на странице оперативного штаба республики в Instagram.

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Коллективные молитвы приостановлены в мечетях Карачаево-Черкесии в связи с COVID-19", "Три республики Северного Кавказа оказались в конце рейтинга вакцинации", "Более 1800 дагестанцев госпитализированы с подозрением на COVID-19".

Автор: "Кавказский узел"

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