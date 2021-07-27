Власти Волгоградской области обязали бюджетников и студентов привиться от COVID-19

27 июля 2021, 11:18

Студенты, педагоги, врачи, а также работники сферы услуг, общепита, торговли и других отраслей обязаны до конца сентября вакцинироваться от коронавируса, постановила главный санитарный врач Волгоградской области. Она объяснила это решение ухудшением эпидемиологической ситуации.

Как писал "Кавказский узел", руководителям предприятий общепита и развлекательных заведений в Волгоградской области с 12 июля было рекомендовано обеспечить вакцинацию до 60% сотрудников. 15 июля участники одиночных пикетов в центре Волгограда заявили о недопустимости принудительной вакцинации от коронавируса, а введение в регионе QR-кодов назвали дискриминационной мерой. Прохожие поддержали требования активистов.

12 июня власти Волгоградской области смягчили ограничения, введенные из-за пандемии, разрешив открыть детские развлекательные центры при условии ограниченной наполняемости, а заведениям общепита позволили принимать посетителей в ночное время. Однако 24 июня в связи с ростом числа случаев заражения губернатор Андрей Бочаров распорядился увеличить число коек для пациентов с COVID-19, усилить контроль за соблюдением масочного режима и максимально ограничить проведение массовых мероприятий. К 6 июля число ежедневных случаев заражения коронавирусом в регионе выросло за месяц почти в 2,5 раза. С 12 июля в регионе закрыты детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фудкорты в торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах.

Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева постановила обеспечить обязательную вакцинацию работников ряда отраслей. В документе, подписанном ею сегодня, отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом.

"В течение последних пяти недель отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и увеличение темпов прироста за сутки до 0,45%", - сказано в постановлении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

При этом, по данным Зубаревой, продолжается тенденция к увеличению общего числа внебольничных пневмоний и растет число госпитализированных. "Регистрируются очаги заболеваемости в медицинских, образовательных, оздоровительных организациях, в стационарных учреждениях социального обслуживания населения для детей и взрослых", - говорится в документе.

Главный санитарный врач постановила вакцинировать работников образования, здравоохранения, социальной защиты, территориальных органов исполнительной власти и подведомственных организаций, торговли, парикмахерских, салонов красоты, массажных кабинетов, бань, саун, фитнес-клубов, прачечных, сферы общепита, жилищно-коммунального хозяйства, туризма, курьерской доставки, предоставления услуг по ремонту предметов личного потребления и других отраслей. Также пройти вакцинацию полагается руководителям организаций и предприятий, работающим в вышеперечисленных сферах, и студентам старше 18 лет. Первый компонент вакцины они должны получить до 30 августа, второй - до 30 сентября. Эти требования не распространяются на тех, у кого есть медицинские отводы от прививок, следует из постановления.

По данным оперативного штаба на 26 июля, в регионе за период пандемии коронавирусом заразились 69 656 человек. 62 170 из них выздоровели, 1749 - скончались, сказано в сообщении на сайте администрации Волгоградской области. Данные за сутки не приведены.

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