Волгоградские активисты выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

15 июля 2021, 16:00

Участники одиночных пикетов в центре Волгограда заявили о недопустимости принудительной вакцинации от коронавируса, а введение в регионе QR-кодов назвали дискриминационной мерой. Прохожие поддержали требования активистов.

Как сообщал "Кавказский узел", руководителям предприятий общепита и развлекательных заведений в Волгоградской области с 12 июля рекомендовано обеспечить вакцинацию до 60% сотрудников, а посетителям "зон, свободных от COVID-19", нужно будет подтверждать защиту от коронавируса QR-кодом.

12 июня власти Волгоградской области смягчили ограничения, введенные из-за пандемии, разрешив открыть детские развлекательные центры при условии ограниченной наполняемости, а заведениям общепита позволили принимать посетителей в ночное время. Однако 24 июня в связи с ростом числа случаев заражения губернатор Андрей Бочаров распорядился увеличить число коек для пациентов с COVID-19, усилить контроль за соблюдением масочного режима и максимально ограничить проведение массовых мероприятий. К 6 июля число ежедневных случаев заражения коронавирусом в регионе выросло за месяц почти в 2,5 раза. С 12 июля в регионе закрыты детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фудкорты в торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах.

Одиночные пикеты прошли сегодня на аллее Героев с 09.30 до 12.00. Семеро активистов сменяли друг друга с плакатами: "Нет – принуждению к вакцинации! Нет – дискриминации непривитых и введению QR-кодов", "Вакцинация должна быть добровольной!", "Мы не подопытные кролики. Нет – принудительной вакцинации!", "У вас всегда есть выбор – провести вакцинацию добровольно или принудительно".

За акцией наблюдали полицейский и казак. Полицейский записал данные пикетчиков и сфотографировал их плакаты, заявив, что проверяет документы в рамках "контртеррористической операции". Еще один молодой человек наблюдал за акцией со стороны и фотографировал каждого пикетчика. На просьбу Татьяны Педан представиться он промолчал.

Организаторы акции раскритиковали введение QR-кодов

Акция организована Волгоградским общественным советом, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член совета Татьяна Педан. По ее словам, в совет входят движения "Левый фронт", "За новый социализм", Объединение перевозчиков России, "Другая Россия". Некоторые из сегодняшних пикетчиков ранее уже участвовали в подобных акциях и были наблюдателями на выборах, отметила Педан.

Одной из основных причин протеста она назвала введение в регионе QR-кодов. "Мы выступаем против цифровизации людей, против QR-кодов, дискриминации людей по признаку: привитый – непривитый. Раньше в Америке были скамейки для черных и белых, сейчас так же получается с QR-кодами. Когда власти акцентируют внимание на том, привит человек или нет, люди между собой начинают делиться, возникает антагонизм и неприятие друг друга. Привитые не признают непривитых, и наоборот. Непривитым предлагают отказывать в медицинской помощи. Нагнетается обстановка в стране. В Волгоградской области с 12 июля тоже введены QR-коды в ресторанах и кафе, заставляют работодателей делить работников на привитых и непривитых, отстранять от работы и увольнять людей. Человек должен делать прививку добровольно и осознанно. Если он к этому не готов, не надо никаких прививок. Сразу оговорюсь: мы не выступаем против вакцинации, мы именно против принуждения, дискриминации", – подчеркнула Татьяна Педан.

Активистка считает, что пикеты – действенный способ влияния на ситуацию. "Мы выходили раньше на пикеты за то, чтобы всем детям выплачивали пособия, и добились – теперь все дети получат пособия к школе", – сказала она.

Пикетчики указали на случаи принуждения к вакцинации

Добровольность – это то, что отличает здравоохранение от ветеринарии, заявил пикетчик Михаил Модин. "Это только со скотиной можно обходиться принудительно, и не спрашивая", – сказал он. Модин напомнил, что до начала введения обязательной вакцинации в российских регионах президент Владимир Путин настаивал на том, что она может быть только добровольной.

Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19 26 мая. "Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что, если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов", – заявил президент.

Активистку Надежду Вялову возмутило, что принуждают вакцинироваться сотрудников магазинов одной из торговых сетей.

"Я написала в книгу жалоб и предложений, что это безобразие, что они принуждают. Я получила ответ, там написано, что их сотрудников никто не принуждает к вакцинации, они ведут информационно-разъяснительную работу. Я написала им, что никто к ним больше не придет, и я желаю им разориться. Ответ я скопировала в четырех экземплярах и снова пошла в магазин – мне понадобились стройматериалы. На доставке я спросила сотрудницу, вакцинировалась ли она, она ответила, что нет, но им объявили, что с 15 июля их отстраняют от работы без зарплаты. Я показала ей ксерокопию. Она ее взяла и сказала, что покажет другим. Другая сотрудница также мне сказала, что с 15 июля их отстранят без зарплаты на три месяца", – рассказала Вялова корреспонденту "Кавказского узла".

Пикетчица Надежда Боязитова заявила, что ее мужа вынуждает вакцинироваться начальство на работе. Ее также беспокоят возможные побочные эффекты от вакцинации. "Хотя бы давали бы людям перед вакцинацией прочитать, из чего состоит прививка, из каких компонентов, какие возможны противопоказания. Они снимают с себя всякую ответственность, перекладывают на работодателей, заставляя их вакцинировать своих работников", – заключила активистка. Еще одна пикетчица, Лариса, сказала, что она предприниматель, и к вакцинированию ее никто не принуждал.

Активистка Галина Ситникова работает администратором магазина. Она подчеркнула, что не против вакцинации как таковой. "Я и мой ребенок вакцинированы. Но каждый человек должен добровольно принимать решение, хочет ли он участвовать в испытании этой вакцины на себе. Это должно быть добровольно и осознанно. Информация о действии вакцины не доводится, осуществляется давление со стороны работодателей, правительства. Многие люди неосознанно принимают такое решение. Наша сфера не попадает в список, где распространяется добровольно-принудительная обязательная вакцинация. Наш работодатель пока только узнал у сотрудников об отношении к вакцинации. Все сотрудники дали отрицательную оценку. Хочется донести до людей, чтобы они принимали решения взвешенно, осмысленно, анализировали информацию и думали своей головой. Решение о вакцинации сиюминутное, а последствия непредсказуемы", – сказала Ситникова корреспонденту "Кавказского узла".

Пикетчик Вадим Белоусов выступил против планов властей обязать вакцинироваться детей от 14 до 18 лет. "Я категорически против. За несовершеннолетних детей мамы и папы несут ответственность, и никак не государство", – подчеркнул Белоусов корреспонденту "Кавказского узла".

Массовая вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября, подготовка к этому уже идет, заявил ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он объяснил это тем, что все чаще регистрируются случаи тяжелого перенесения этой инфекции подростками. По словам Гинцбурга, с 5 июля проводится исследование "Спутника V" на 100 детях от 12 до 17 лет, передало РИА "Новости" 14 июля.

Пикеты вызвали интерес прохожих

Прохожие подавали пикетчикам знаки одобрения, поднимая большой палец. Некоторые подходили и беседовали с ними, кто-то, прочитав плакаты, проходил мимо. 45-летний Евгений сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "целиком и полностью" поддерживает требования пикетчиков. "Я работаю в охране. Думаю уходить оттуда, потому что принуждают вакцинироваться. Пытаемся бороться. Я слышал, что есть работодатели, которые не хотят принуждать вакцинироваться своих сотрудников. Но до нас пока такая волна не докатилась. Мы пишем различные заявления, что против категорически вакцинации", – рассказал житель Волгограда.

81-летняя пенсионерка Лилия сказала корреспонденту "Кавказского узла", что осенью 2020 года два месяца провела в ковидном госпитале. "Вакцинироваться нужно, а принудительно – нет. У меня был большой процент поражения легких, но я пока не вакцинировалась", – отметила она.

22-летний студент Олег сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что вакцинировался еще в мае, поскольку собирался ехать за границу. "Я полностью согласен с плакатами, что вакцинация может быть только добровольной. Потому что если с человеком что-то случится после вакцинации, отвечать будет некому. Да и после вакцинации есть случаи заражения – тут не знаешь, чего ждать. Поэтому вакцинация может быть только добровольным выбором человека", – подчеркнул он.

Темпы распространения коронавируса в Волгоградской области непрерывно растут с 18 июня, следует из данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус". Если 18 июня за сутки было выявлено 90 случаев заражения, то за минувшие сутки – уже 276. На эти 276 случаев заражения приходятся лишь 118 случаев выздоровления за сутки. Скончались за все время пандемии 1632 жителя Волгоградской области, заразившихся коронавирусом.

Волгоградские бизнесмены подали первые восемь заявок на паспорта иммунизации

Региональное постановление № 489 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций…" предоставляет ряду организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих перейти в "зону, свободную от COVID-19", возможность продолжить свою деятельность без соблюдения отдельных ограничений, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в региональном оперштрабе по коронавирусу. Так, музеи, кинозалы и кинотеатры, театры, концертные организации, дома культуры смогут работать без ограничения по заполняемости зрительных залов и количеству посетителей, а рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, включая летние кафе – без ограничения на заполняемость столиков и залов. Кроме того, в этих заведениях не надо будет соблюдать запрет на работу танцевальных площадок и караоке, проведение личных, семейных корпоративных праздников, банкетов и прочих торжеств. Время работы заведений также не ограничено.

Для перехода в зону, свободную от COVID-19, организации и индивидуальному предпринимателю необходимо получить паспорт коллективного иммунитета, который подтверждает, что не менее 60% работников прошли вакцинацию не более шести месяцев назад или о том, что не менее 80% сотрудников прошли вакцинацию или перенесли COVID-19 не более шести месяцев назад. От посетителей в этих организациях должны требовать документ, удостоверяющий личность, и документ, касающийся COVID-19: сертификат о проведении вакцинации с QR-кодом или сертификат из прививочного центра о прохождении вакцинации, или справку о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании, вызванном COVID-2019, или документ с отрицательным анализом ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за 72 часа до посещения заведения. Несовершеннолетние посетители должны приходить в сопровождении взрослых.

Сегодня областная администрация сообщила на своем сайте, что от предпринимателей Волгоградской области получили первые восемь заявок на получение паспортов иммунизации и создания на предприятиях свободных от COVID-19 зон. По информации комитета по развитию туризма Волгоградской области, который координирует работу по оформлению паспортов иммунизации, в числе первых о готовности создать свободную от COVID-19 зону заявили ресторан "Золотая Прага", пиццерия "Жар-Пицца", ресторанный комплекс "Миля", чайная "Чай Китайской Панды".

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